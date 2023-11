Cezary Olszewski, który zyskał sławę jako zwycięzca programu "Taniec z gwiazdami", odszedł 28 października, mając 42 lata. Jego ciało zostało odnalezione w hotelowym pokoju w Ostrołęce. Ceremonia pożegnalna, odbywająca się w jego rodzinnym mieście, potrwa dwa dni. Organizatorzy podzielili się dokładnymi planami uroczystości pogrzebowych.

Wiadomość o śmierci Cezarego Olszewskiego dotarła do opinii publicznej 30 października. Znaleziono go bez oznak życia w hotelu w Ostrołęce.

Po tym, jak potwierdzono przykre wieści głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrali m.in. Dorota Zawadzka, Anna Popek, Agustin Egurrola, Anna Wendzikowska, jak również Marcin Mroczek, składając hołd jego pamięci.

Teraz w sieci opublikowano nekrolog, w którym podane zostały szczegóły pogrzebu Cezarego Olszewskiego. Zgodnie z tym ogłoszeniem, uroczystości żałobne rozpoczną się mszą w kościele św. Antoniego w Ostrołęce, zaplanowaną na godzinę 14:00 w sobotę, 4 listopada. Zakończenie ceremonii odbędzie się na cmentarzu parafialnym, gdzie tancerz zostanie pochowany.

Odmawianie różańca za zmarłego zaplanowano na dzień poprzedzający pogrzeb, w piątek o 18:00, a także w dniu pochówku o 12:45. Zgodnie z lokalną tradycją w Ostrołęce, obrzędy pogrzebowe często rozciągają się na dwa, a niekiedy nawet trzy dni, z modlitwą różańcową jako nieodzownym rytuałem żałobnym.

Prokuratura podała możliwą przyczynę śmierci znanego tancerza

Ciało tancerza Cezarego Olszewskiego odkryto hotelu w godzinach rannych 30 października. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, przekazała informacje, że przy ciele znaleziono dokumenty zmarłego. W pokoju hotelowym przeprowadzono szczegółową inspekcję, a także dokonano wstępnych oględzin zwłok, które nadzorował prokurator w obecności lekarza sądowego.

"Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Natomiast ustalono, że zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok" – przekazała rzeczniczka.

Życie i kariera Cezarego Olszewskiego

Przypomnijmy, że Cezary Olszewski, który przyszedł na świat 17 lipca 1981, rozwijał swoje umiejętności w tańcu towarzyskim. Kiedy miał 12 lat, mama przekonała go do tego, by spróbował swoich sił w tańcu. Sala treningowa szybko stała się jego drugim domem. "Mama mnie wysłała na tańce, bo byłem 'klusek'" – mówił Olszewski.

Zaledwie w ciągu czterech lat intensywnych treningów zdobył najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Był również członkiem zespołu tanecznego "Odysea", z którym niejednokrotnie triumfował jako mistrz Polski.

Był laureatem wielu konkursów pod egidą Światowej Federacji Tańca Sportowego. Doszedł do finału mistrzostw Polski w tańcach standardowych.

Olszewski, znany z występów w grupie tanecznej Volt, zasłynął także jako trener w popularnym programie telewizyjnym "Taniec z Gwiazdami" w latach 2008-2010, współpracując z takimi gwiazdami jak Anna Popek, Anna Nowak, Grażyna Wolszczak i Dorota Zawadzka.

Wzięcie pod swoje skrzydła Magdalenę Walach przyniosło mu zwycięstwo w 7. edycji programu. Miał także okazję wystąpić w takich serialach jak "Pitbull", "Twarzą w twarz" i "M jak miłość".

Prywatnej tancerz był w relacji z Angeliką Jakubowską, zdobywczynią tytułu Miss Polonia w 2008 roku. Później jego partnerką życiową została Aneta Gworys, z którą wziął ślub w 2018 roku.