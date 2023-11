Zgodnie z zagranicznymi doniesieniami Anya Chalotra, odtwórczyni roli Yennefer z Vengerbergu w serialu "Wiedźmin" Netfliksa, miała zostać obsadzona w nadchodzącej produkcji telewizyjnej z uniwersum DC. Podobno wcieli się w potężnego złoczyńcę, a konkretnie w znanego wroga Wonder Woman.

Kogo Anya Chalotra ma zagrać w uniwersum DC? Fot. Unsplash / Rex Features / East News

Kogo Anya Chalotra ma zagrać w serialu DC?

Dotąd widzowie mieli okazję poznać bliżej Anyę Chalotrę, 27-letnią brytyjską aktorkę indyjskiego pochodzenia, w adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego, czyli w serialu "Wiedźmin" platformy Netflix. Na ekranie wcieliła się w miłość Geralta z Rivii, czarodziejkę Yennefer z Vengerbergu.

Na to wychodzi, że Chalotra niebawem dołączy do innego uniwersum - tym razem superbohaterskiego. Popkulturowy portal CBR donosi, że młoda aktorka ma zagrać w serialu animowanym dla dorosłych "Creature Commandos" Jamesa Gunna (reżysera "Strażników Galaktyki" i obecnego szefa DC Studios). Tytuł ma ukazać się w 2024 roku i być pierwszym dziełem osadzonym w odnowionym świecie DCU.

Serwis Toonado podaje, że Chalotra dołączyła do obsady jako Circe, która w oczach wielu miłośników komiksów jest dla Wonder Woman tym, kim dla Batmana był Joker. Jeśli pogłoski o jej angażu zostaną potwierdzone przez DC, możliwe, że gwiazda hitu Netfliksa pojawi się także w produkcjach aktorskich (live-action) DCU.

Przypomnijmy, że renowacja DC Studios pod wodzami Jamesa Gunna i Petera Safrana wciąż trwa. Decyzja o stworzeniu kinowego uniwersum od podstaw jest podyktowana m.in. chęcią prześcignięcia konkurencji, jaką dla DCU stanowi filmowy i serialowy Marvel.

Jak pisaliśmy wcześniej, problemem poprzednich serii DC był brak długofalowych planów na franczyzę i spójnej wizji. MCU gromadzi swoje tytuły w tzw. fazach, zaś DC wypuszcza filmy na chybił trafił, modląc się, by jakoś się do siebie odwoływały.

Kto zastąpi Henry'ego Cavilla w roli Supermana?

Henry Cavill pożegnał się nie tylko z rolą Geralta z Rivii w "Wiedźminie", ale także Supermana. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono, kto założy po nim sławną pelerynę. Poszukiwania do roli Supermana trwały kilka miesięcy. Do "finału" przeszedł Nicholas Hoult, Tom Brittney i David Corenswet. W końcu James Gunn i Peterem Safran (drugi szef DC Studios) postawili na tego ostatniego. Nie dość, że Corenswet rzeczywiście jest młodszy od Cavilla - w lipcu skończy 30 lat, to dodatkowo wygląda jak jego brat. Nową Lois Lane zostanie zaś Rachel Brosnahan, zdobywczyni dwóch Złotych Globów za tytułową rolę w serialu "Wspaniała pani Maisel". W walce o rolę dziennikarki i ukochanej Supermana pokonała m.in. Emmę Mackey ("Sex Education") i Phoebe Dynevor ("Bridgertonowie").

