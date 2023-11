M imo że członkowie Kukiz'15 weszli do Sejmu z list PiS, to nie jest jeszcze pewne czy będą chcieli dołączyć do ich klubu. Żeby to miało się wydarzyć, Paweł Kukiz stawia trzy warunki. Dotyczą ustaw, nazwy klubu i pieniędzy. Jeśli nie zostaną spełnione, jak zdradza poseł Jakubiak "możemy nie wejść do Klubu Parlamentarnego PiS".





Szykuje się spektakularny rozwód w PiS! Kukiz może bezpowrotnie odejść od Kaczyńskiego

Nina Nowakowska

Mimo że członkowie Kukiz'15 weszli do Sejmu z list PiS, to nie jest jeszcze pewne czy będą chcieli dołączyć do ich klubu. Żeby to miało się wydarzyć, Paweł Kukiz stawia trzy warunki. Dotyczą ustaw, nazwy klubu i pieniędzy. Jeśli nie zostaną spełnione, jak zdradza poseł Jakubiak "możemy nie wejść do Klubu Parlamentarnego PiS".