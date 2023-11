M arcin Józefaciuk dopiero co wszedł do Sejmu, z łódzkich list Koalicji Obywatelskiej, a już wywołuje niemałe emocje. Teraz nauczyciel przyznał, że jest neopoganinem. – Mocno czerpię z rytuałów dawnych zielarek i wiedźm, tzw. kobiet wiedzących, które kiedyś w każdej ze wsi były traktowane bardzo poważnie – wyznał. Co ciekawe, z usług zielarki miał korzystać również Jarosław Kaczyński.





Nowy poseł KO jest niecodziennego wyznania. "Czerpię z rytuałów wiedźm"

Alan Wysocki

