Szef Ordo Iuris publicznie zbeształ PiS. Poszło o finansowanie in vitro

Adam Nowiński

Środowa debata w Sejmie na temat przywrócenia finansowania in vitro wzbudziła ogromne poruszenie szczególnie w szeregach skrajnej prawicy. Zaskakująca była za to postawa Prawa i Sprawiedliwości. Jego niektórzy posłowie poparli projekt, co nie spodobało się prezesowi Ordo Iuris Jerzemu Kwaśniewskiemu. Ten w mediach społecznościowych potępił ich działanie.