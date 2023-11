Rotacyjni też ministrowie? Sensacyjne doniesienia o rządzie Tuska

Donald Tusk ma zamiar "rotować" ministrów w swoim rządzie. Stanowiska mają objąć "zadaniowcy", którzy po zrealizowaniu konkretnych celów ustąpią na rzecz kolejnych "zadaniowców" – wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Według serwisu pierwsze zmiany w Radzie Ministrów mogą nastąpić w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rząd Donalda Tuska będzie rotował? Sensacyjne doniesienia mediów. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Od tygodni mamy do czynienia z lawiną spekulacji, które mają odpowiedzieć na jedno proste pytanie – kto wejdzie do rządu Donalda Tuska. I choć wszystkich emocjonują coraz to kolejne nazwiska, to okazuje się, że ministrowie mogą rotować.

Z najnowszych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że szef Platformy Obywatelskiej podczas rozmów z zaufanymi współpracownikami ma powtarzać komunikat: – Nie przywiązujcie się do stanowisk.

Co to oznacza? Według serwisu rząd Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi ma być złożony z "zadaniowców" i "zderzaków". Przed Tuskiem bowiem piętrzą się wyzwania, a sprzątanie po Prawie i Sprawiedliwości zdaje się nie mieć końca.

– Nazwiska do poszczególnych ministerstw są przede wszystkim dobierane właśnie z tego klucza. Pracę w nowym rządzie zaczną ludzie dynamiczni, głodni, przebojowi, z charyzmą. Nie bojący się wejść z buta do tej stajni Augiasza – powiedział informator serwisu.

Donald Tusk i "nowy rodzaj rządu 'zderzaków'"

Ci z kolei po zrealizowaniu wyznaczonych projektów, mają ogłosić zrealizowanie zadania i przekazać sztafetę. – To nowy rodzaj rządu "zderzaków". Każdy może zostać szybko wymieniony, będzie duża rotacja na ministerialnych fotelach. I wtedy w miejsce takiej osoby do resortu przyjdzie nowa, z kolejnym zadaniem – powiedział informator Wirtualnej Polski.

Jak czytamy, pierwsze konkretne zmiany mogą mieć miejsce w już w okolicach wyborów do Parlamentu Europejskiego. To oznacza wymiany na stanowiskach ministerialnych w ciągu kilku miesięcy.

Serwis podał, że do Parlamentu Europejskiego być może wystartują: Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz, Sławomir Nitras, Adam Szłapka czy Tomasz Siemoniak. Oni wszyscy są typowani na członków nadchodzącego rządu.

Wirtualna Polska wskazała, że w przyszłości do rotacji może dojść również w resorcie edukacji, zdrowia czy rodziny i polityki społecznej.

Miejsce w rządzie na stanowisku wiceministrów czy pełnomocników znaleźć ma się dla Hanny Gill-Piątek, Pawła Poncyljusza czy Andrzeja Rozenka, którzy startowali do Sejmu z list KO, ale nie otrzymali mandatu.

Tymczasem Mateusz Morawiecki ma czas do 11 grudnia, by wygłosić expose i poddać się ocenie Sejmu. Dopiero gdy Prawu i Sprawiedliwości nie uda się powołać gabinetu, rozpocznie się tzw. drugi krok konstytucyjny.

To oznacza oddanie posłom możliwości wskazania kandydata na premiera.