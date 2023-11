Ależ awantura w Sejmie! Kilku posłów PiS ruszyło w kierunku Tuska

Mateusz Przyborowski

P odczas wieczornej dyskusji w sprawie odwołania członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce doszło do potężnej awantury. Jacek Ozdoba z klubu PiS chciał podejść do Donalda Tuska ze zdjęciem w ręku. Po chwili dołączyło do niego kilku innych polityków odchodzącej władzy.