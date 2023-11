Mateusz Morawiecki przytoczył w Sejmie wypowiedzi Donalda Tuska sprzed kilkunastu lat o Rosji. "Hańba! Hańba!" – krzyczeli posłowie opozycji. Po jego tyradzie marszałek Szymon Hołownia podziękował mu za przestrzeganie limitu czasu. – Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Obaj jesteśmy na swoich stanowiskach na określony czas i obaj znamy swoich następców – stwierdził.

Mateusz Morawiecki pojawił się na mównicy w punkcie porządku obrad dotyczącym odwołania członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Odchodzący premier postanowił zrobić show, uderzając w Donalda Tuska i swoich oponentów politycznych.

Tyrada Morawieckiego w Sejmie

– Gdyby się nie bali tej komisji (obecna opozycja – red.), pozwoliliby jej dalej działać! – wykrzykiwał wyraźnie zdenerwowany polityk PiS. Dodał, że Borys Budka z KO, który wcześniej zabrał głos w imieniu wnioskodawców, "odwracał kota ogonem".

– Widzę głowy w dół. Wiążecie buty teraz. Wstyd się przyznać! – kontynuował Morawiecki i przytoczył wypowiedzi Tuska o Rosji sprzed kilkunastu lat. Chodziło m.in. o słowa lidera KO, kiedy mówił, że choć "różnie ocenia" to, co dzieje się wewnątrz Rosji, to chce zachować dialog z Rosją "taką, jaka ona jest".

– To nie tylko to, co widzieliśmy na filmie "Reset". To również szereg konkretnych działań, które pokazują, że w tamtych latach, znaczonych krwią Gruzinów, krwią tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, Donald Tusk szukał powiązań z Rosją – to jedno z oskarżeń, jakie wysnuł pod adresem lidera PO.

Hołownia popsuł Morawieckiemu całe show

Morawiecki wspomniał też Radosława Sikorskiego, kiedy ten był szefem MSZ. – A Sikorski zapraszał Ławrowa! Ławrowa! Na spotkanie z ambasadorami polskimi! To w PRL tak robili! Czy to wszystko nie wymaga wyjaśnienia? – mówił.

Show tymczasowego premiera skomentował w swoim stylu marszałek Szymon Hołownia. Na początek podziękował politykowi, że ten "restrykcyjnie przestrzegał limitu czasu".

– Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele. Obaj jesteśmy na swoich stanowiskach na określony czas i obaj znamy swoich następców. Stąd moje rozumienie z panem premierem jest pełne – powiedział.