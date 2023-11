Cała Polska zachwyca się Hołownią, a TVP robi z niego błazna. Tak pokazały go "Wiadomości"

Katarzyna Florencka

S zymon Hołownia w roli marszałka Sejmu budzi w dużej mierze pozytywne reakcje. To nie uszło uwadze pracowników "Wiadomości" TVP. W środę w głównym wydaniu programu zaatakowano Hołownię, wypominając mu m.in. to, co wielu traktuje za jego największy atut, czyli "medialną przeszłość".