Margaret usłyszała zarzuty. Chodzi o konkretną reklamę na Instagramie

Małgorzata J., znana jako Margaret, została oskarżona o reklamowanie napojów alkoholowych na Instagramie. Artystkę obserwuje ponad 800 tysięcy osób, co dodatkowo komplikuje sytuację i może wpłynąć na wyrok. To nie jedyna celebrytka z tego typu zarzutami.

Margaret usłyszała zarzuty Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

– Małgorzacie J. zarzucono prowadzenie reklamy wódki wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Uściślił, że chodzi o wpisy na Instagramie.

"Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny" – dodał.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie podkreślił również, że dostęp do Instagrama jest bezpłatny, a profil Małgorzaty J. jest publiczny. – Tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu – zauważył Szymon Banna.

Sama Margaret nie przyznaje się do zarzuconego jej czynu, odmówiła także składania wyjaśnień. Grozi jej kara grzywny w wysokości od 10 do 500 tysięcy złotych.

Margaret to nie jedyna polska celebrytka oskarżona o reklamowanie alkoholu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ustanowiona przez Sejm Rzeczypospolitej Ludowej w 1982 roku, a ostatnia poprawka weszła w życie w tym roku. Reguluje ona m.in. kwestie związane ze sprzedażą i reklamą alkoholu.

Zakazane są reklamy wysokoprocentowych alkoholi, jak wódka. Jak podkreśla portal Wirtualne Media, reklamy piwa są dozwolone, ale pod kilkoma warunkami: mogą być emitowane w telewizji i radiu tylko między godziną 20 a 6; nie mogą w nich występować nieletni; nie mogą kojarzyć się z "atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym" i utrzymywać, że "alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych".

Na plakatach konieczny jest także stosowny komunikat o szkodliwości napojów alkoholowych i zakazie ich sprzedaży osobom do 18 roku życia.

"Nie wskazano natomiast żadnych szczegółowych zasad dotyczących reklam piwa w internecie, gdyż w czasie, gdy ustawa powstawała, ten kanał komunikacji właściwie nie istniał. W praktyce niektórzy próbują udowadniać, że skoro przepisy nie uwzględniają wprost internetu, to nie mają do niego zastosowania, jednak z taką argumentacją trudno się zgodzić – twierdzą prawnicy", czytamy na Wirtualnych Mediach.

Margaret to nie jedyna celebrytka, która usłyszała zarzuty reklamy alkoholu. Wcześniej skazani zostali Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki oraz Maciej Musiał i Maffashion, oskarżone zostały też aktorki Magdalena C. i Joanna O. Aktywista Jan Śpiewak zgłosił też do prokuratury Joannę Koroniewską i Marcina Dowbora.