Senat zdecydował ws. wsparcia in vitro z budżetu państwa. "PiS rozleciał się w głosowaniu"

Senat przegłosował w piątek nowelizację ustawy zakładającą finansowanie programu in vitro z budżetu państwa. Za projektem zagłosowało także część senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej odbyło się głosowanie za odrzuceniem ustawy w całości i w tej sprawie przedstawiciele odchodzącej władzy również byli podzieleni.

Senat przyjął nowelizację ustawy o in vitro bez żadnych poprawek. Za przyjęciem projektu było 59 senatorów. Przeciw zagłosowało 23 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu. Za nowelizacją głosowało także 3 senatorów klubu Prawa i Sprawiedliwości. 22 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu, a 6 nie wzięło udziału w głosowaniu.

In vitro finansowane budżetu!

"Ustawa o refundacji in vitro z budżetu państwa przyjęta przez Senat. Bardzo się cieszę, że to jedna z pierwszych ustaw w nowej kadencji. Dziękuję wszystkim, którzy poparli ten obywatelski projekt. Piękny dzień!" – napisała na platformie X marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wcześniej pod głosowanie poddano jednak wniosek o odrzucenie ustawy w całości. I tu również trzeba wspomnieć o przedstawicielach odchodzącej władzy, ponieważ za takim rozwiązaniem opowiedziało się 21 z 34 senatorów klubu PiS. – Klub senacki PiS rozleciał się w głosowaniu – skomentował krótko tę sytuację w izbie wyższej parlamentu senator Krzysztof Kwiatkowski.

Jeśli chodzi o nową większość, tylko jeden senator głosował przeciwko ustawie – to Jan Filip Libicki z klubu senackiego Trzecia Droga. Wszyscy senatorzy z KS Niezależni i Samorządni byli "za". Nie głosowało także 6 senatorów KO, dwóch z TD i jeden senator Lewicy.

Sejm również przyjął ustawę o finansowaniu in vitro

Pod koniec listopada również Sejm przyjął ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Za przyjęciem projektu nowelizacji było 268 posłanek i posłów, w tym 23 z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich m.in. Mateusz Morawiecki, Katarzyna Sójka, Piotr Müller i Mariusz Kamiński.

Od głosu wstrzymali się m.in. Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, i Jacek Sasin. W sumie 102 posłanek i posłów PiS oraz 16 przedstawicieli Konfederacji zagłosowało za odrzuceniem projektu ustawy.

– To pierwszy obywatelski projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm X kadencji – stwierdził wyraźnie zadowolony marszałek Szymon Hołownia.

W umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę zobowiązano się do wsparcia par planujących rodzicielstwo. Chodzi o finansowanie procedur in vitro oraz zapewnienie pełnego dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych przez państwo.

Koalicjanci zadeklarowali także wprowadzenie "nowoczesnych standardów" w opiece okołoporodowej oraz dostęp do bezpłatnego znieczulenia. Projekt ustawy precyzuje minimalną kwotę środków z budżetu państwa, która co roku powinna być wydzielona na wdrożenie tego programu politycznego – nie mniej niż 500 mln zł.