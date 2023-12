To pokazuje skalę bezmyślności Brauna. Nie przejął się nawet dziećmi

Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił w Sejmie świece chanukowe. Zdarzenie wywołało wielkie poruszenie. Były minister kultury z PiS Piotr Gliński zwrócił uwagę, że były tam m.in. dzieci. Głos zabrała też jedna z kobiet, które brały udział w tej uroczystości. Braun sypnął jej proszkiem z gaśnicy w twarz.

Atak Brauna w Sejmie. Na uroczystości były też dzieci. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

– Nie zgadzamy się na akty nietolerancji na tle religijnym – powiedział w Sejmie były minister kultury z PiS Piotr Gliński. Jak podkreślił, to przeczy podstawowym wartościom humanitarnym.

Podczas Chanuki w Sejmie były kobiety i dzieci

Zwrócił także uwagę, że podczas uroczystości Chanuki były też małe dzieci. – To jest nie do obrony – podkreślił. W jego ocenie była to agresja nie tylko na tle religijnym, ale też międzyludzkim.

Na szczęście nie ma doniesień, że ktoś został ranny, ale polityk Konfederacji zdążył jednak zaatakować polską Żydówkę, która próbowała go powstrzymać. Obsypał ją proszkiem z gaśnicy.

– W Sejmie jak co roku odbyło się zapalenie świecy chanukowej. Nagle poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Okazało się, że atakuje Chanukiję, czyli symbol religijny, rzecz dla mnie ważną, wiec stanęłam mu na drodze. Wtedy prysnął mi gaśnicą w twarz – opowiedziała w rozmowie z TVN24 Magdalena Gudzińska-Adamczyk, zaatakowana przez Grzegorza Brauna.

Proszek z gaśnicy może być niebezpieczny

Należy też dodać, że gaszenie czegokolwiek gaśnicą proszkową jest szczególnie niebezpieczne dla osób, które chorują na astmę. Taki pył może być dla astmatyka nawet śmiertelny.

Z kolei u zdrowego człowieka powoduje m.in. podrażnienie spojówek oraz trudności w oddychaniu. Taki pył może wywołać również bóle głowy.

Skandal z Braunem odbił się też w świecie dyplomacji. Ambasadorzy Izraela i USA wydali oświadczenia w tej sprawie. "WSTYD" – napisał Yacov Livne, który udostępnił nagranie z całego zajścia. "Jestem oburzony paskudnym antysemickim czynem" – dodał Mark Brzezinski.

Oświadczenie wystosował też kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. W tym komunikacie również wybrzmiało przede wszystkim słowo "wstyd".

"W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" – czytamy w oświadczeniu kard. Grzegorza Rysia.

Konfederacja wydała krótkie oświadczenie po skandalu z Braunem

W międzyczasie Klub Poselski Konfederacja potępił zachowanie posła Grzegorza Brauna w bardzo krótkim oświadczeniu.

Braun został już ukarany. – Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. Zostanie więc ukarany, poza wykluczeniem z obrad, odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku – przekazał mediom marszałek Szymon Hołownia.

Chanuka to w końcu jedno z radośniejszych żydowskich świąt, które upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami i ponowne uświęceni Świątyni. Trwa osiem dni i zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew. Nazwa "chanuka" została nadana dla upamiętnienia faktu, że żydowscy wojownicy odpoczęli, "chanu" po hebrajsku oznacza zakończenie walki. Centralnym obrzędem Chanuki jest zapalanie świec.