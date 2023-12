Braun twierdzi, że jest poszkodowany. Chce ścigania kobiety, która próbowała go zatrzymać

Nina Nowakowska

P o tym jak wywołał w Sejmie skandal zgaszeniem chanukiji, Grzegorz Braun oświadczył, że tak naprawdę to on jest poszkodowany. Poseł Konfederacji twierdzi, że kobieta, która stanęła w obronie żydowskiego symbolu, zaatakowała go "słowem i czynem". Teraz domaga się ścigania Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk.