15 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał trzy nowe ustawy, w tym tę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy (...), będącej inicjatywą obywatelską, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej" - informuje Kancelaria Prezydenta.

W piątek (15.12) prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy:

Ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła;

Ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych;

Ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Trzecia z wymienionych ustaw zakłada dofinansowanie in vitro z budżetu państwa. Oznacza to, że pary ciepiące na bezpłodność będą mogły zwiększyć swoje szanse na upragnione potomstwo poprzez leczenie, za które zapłaci państwo. Wcześniej, osoby które chciały skorzystać z in vitro, nie zawsze mogły sobie na to pozwolić ze względów finansowych.

"Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych. Na początku stycznia 2024 r. planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.

Wcześniej Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa 29 listopada. Za głosowało 268 posłów, przeciw było 118, a 50 wstrzymało się od głosu. Głosowanie istotnie podzieliło klub PiS. 23 posłów opowiedziało się za ustawą, 102 przeciw, wstrzymało się 49.

Po kilku dniach, 8 grudnia ustawa uzyskała akceptację izby wyższej polskiego parlamentu. W Senacie projekt poparło 59 senatorów, 23 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Do 15 grudnia ustawa oczekiwała jedynie na podpis Andrzeja Dudy.

Prezydent "rozumie problem"

Przypomnijmy, że w jeszcze w czasie prac parlamentarnych szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek zapowiedział, że prezydent nie zamierza blokować zmian. Na antenie Polsat News stwierdził, że głowa państwa "rozumie problem i będzie za refundacją"

– To bardzo delikatna sprawa, dotycząca dzieci. Jest wiele osób, które marzą o tym, żeby dzieci i nie mogą mieć. Jestem za tym, żeby absolutnie państwo pomagało i to zarówno w takich sprawach jak in vitro, jak i są inne metody leczenia czy w ogóle walki z problemami – tłumaczył Mastalerek.

"Uprzejma prośba" episkopatu

Niedługo przed podpisaniem przez prezydenta ustawy, głos w sprawie zabrali jeszcze duchowni. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał do Dudy list, w którym zwrócił się z "uprzejmą prośbą" o odmowę zatwierdzenia zmian.

"Wielce Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy (...) i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego" – czytamy w liście otwartym, który opublikował hierarcha.

Obywatelski projekt dotyczący in vitro został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Według jego założeń, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program leczenia niepłodności, obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.