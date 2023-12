Polskie Linie Lotnicze LOT zaliczyły niemałą wpadkę. W gazetce pokładowej spółki Skarbu Państwa nie sprawdzono, co poszło do druku. Posłanka Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic udostępniła zdjęcie jednego z artykułów. "PolandNam, occus dolo mini sum, susciis eum fuga" – czytamy.

Wpadka PLL LOT. Posłanka wrzuciła zdjęcie: "Lorem Ipsum". Fot. Foto Olimpik / East News ; X / Anita Kucharska - Dziedzic

Wpadka PLL LOT. Posłanka wrzuciła zdjęcie: "Lorem Ipsum"

Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy opublikowała zdjęcie z magazynu pokładowego Polskich Linii Lotniczych LOT. Widzimy na nim nagłówek krzyczący, że "Polski Gamedev rośnie w siłę", a pod spodem hasło "Lorem Ipsum".

Czyli tekst stosowany jako przykładowy wypełniacz w druku. Dalej widzimy kilka następnych zdań, z których wynika, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o produkcję gier komputerowych.

"Polska stała się liderem w produkcji gier. Gamedev jest też jest z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Przychody rosną, a branża zatrudnia już ok. 15 tys. osób. Polskie firmy innowacje i jakoś produkcji. Zyskały również zdolność do konkurowania na globalnym rynku" – czytamy.

A potem ni stąd, ni zowąd pojawił się kolejny wypełniacz treści pisany łaciną.

"PolandNam, occus dolo mini sum, susciis eum fuga. Solor as adissed et at de officil experfero magna alitate et re vel ipsam harchil idelectae dolecabore, et officab oresto verunt landia cum fugia asperman harum vero quos dus alitate et re vel ipsam harchil idelectae dolecabore" – czytamy.

"Pełna profeska Waldemarze Budo i Marleno Maląg! Jeżeli tak, Lorem ipsum, wyglądało wsparcie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla eksporterów, to Lorem ipsum!" – zażartowała posłanka Lewicy na platformie "X".

Jak na razie LOT nie odniósł się do zdjęcia opublikowanego przez posłankę. Podobnie jak byli ministrowie rządu PiS Maląg i Buda, którzy zostali przez nią wymienieni.