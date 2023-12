Donald Tusk pokazał moment wejścia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na nagraniu zaprezentował swoje talizmany szczęścia. Nie zabrakło rękawic piłkarskich, książki o upadku Cesarstwa Rzymskiego, a także... "oka opatrzności". Zaprezentował również, jak wygląda jego nowe miejsce pracy.

Donald Tusk w nowym gabinecie. Pokazał swoje talizmany szczęścia. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News ; X / Donald Tusk

Tusk w nowym gabinecie. Pokazał swoje talizmany szczęścia

Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej zaczął publikować serię krótkich, dynamicznych filmików, dzięki którym skraca dystans z odbiorcami i wyborcami większości demokratycznej.

Szef Platformy Obywatelskiej postanowił sięgnąć po ten chwyt również po objęciu władzy. Tym razem pokazał, jak rozpakowuje się w swoim nowym gabinecie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Chodźmy do gabinetu, czas się rozpakować! – zaczął Tusk, idąc przez korytarz do biura z kartonem pełnym rzeczy osobistych w rękach. – Co my tu mamy? No oczywiście tych zdjęć mam trochę. To wszystkie moje największe skarby – dodał, prezentując zdjęcia rodzinne.

Następnie Tusk wyjął z pudełka szkic przedstawiający podobiznę wilka. Pokazał palcem na oprawiony rysunek i zapytał: – Dostałem to od serdecznych przyjaciół. Wilcze oczy... Podobny, co nie?

– Kamyczek. Znalazłem go w czasie wakacji. Przez ostatnie 2 lata dał mi naprawdę dużo szczęścia i nazywam ten kamyczek "oko opatrzności" – wyjaśnił i pokazał kolejny talizman: – Smok! To też znalazłem na którejś z plaż. Ręka ludzka tego nie dotknęła.

– Od kumpla z boiska dostałem. Dał mi i powiedział: Teraz będziesz bronił polskich spraw – kontynuował, prezentując rękawice piłkarskie.

Dalej premier nawiązał do jednego z filmików o trendzie dotyczącym upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wyciągnął książkę opisującą ostatnie chwile imperium i postawił ją na jednej z szafek.

– Nie mógłbym zapomnieć! Mój Michałek, najmłodszy wnuk obiecał mi, że też mi zrobi wizytówkę na drzwi. No i mam świetną wizytówkę. Będzie zaraz naklejona – oświadczył, prezentując laurkę, którą przykleił na drzwi swojego gabinetu.

Nagrania rządu budzą emocje w sieci

Jeszcze na początku tygodnia emocje wzbudził inny filmik, na którym ambasador Polski przy Unii Europejskiej Piotr Serafin biegł z dokumentami niezbędnymi do otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

– Musimy zdążyć dzisiaj wieczorem, żeby jutro Tusk i von der Leyen mogli uzgodnić wypłatę 5 mld dla Polski – powiedział na nagraniu ambasador Serafin.

Jak pokazuje, w ręku trzyma kopertę z dokumentami, którą musi złożyć do biura. Filmik to właściwie relacja z biegu do biura, bo jak słyszymy, pracownicy mają już kończyć pracę.

Na koniec ambasador z ulgą przyznaje: "Jesteśmy uratowani" i w pośpiechu wbiega po ostatnich schodach. – Teraz wszystko w rękach Tuska i von der Leyen – ogłasza.