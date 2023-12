"Jak wrócił Tusk, to się wściekł". Zamieszanie w rządzie wokół TVP

Alan Wysocki

D onald Tusk utworzył rząd i pojechał do Brukseli, by negocjować odblokowanie KPO dla Polski. Tymczasem Bartłomiej Sienkiewicz utknął przy próbie odpartyjnienia TVP. – Jak słyszę, jak wrócił Donald Tusk z Brukseli, to tradycyjnie się wściekł – powiedziała w Onet Rano Dominika Długosz. Dziennikarka dodała, że do resortu kultury może wejść kolejny wiceminister.