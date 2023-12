Ekipa Tuska rusza do działania. Do Sejmu wpłynęła też uchwała ws. KRS!

Do Sejmu wpłynął we wtorek przed południem projekt uchwały ws. Krajowej Rady Sądownictwa. Podpisali się pod nim posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Lewicy. W imieniu wnioskodawców będzie występować poseł PSL Krzysztof Paszyk.

Do Sejmu wpłynął projekt uchwały odwołującej neo-sędziów z KRS

Do Sejmu wpłynęła uchwała ws. KRS

Autorzy poselskiego projekt uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym wnoszą o uchylenie trzech uchwał Sejmu powołujących tzw. neo-sędziów.

Koalicja 15 Października już wcześniej sygnalizowała, że zamierza przywrócić legalność KRS poprzez odwołanie jej członków nielegalnie powoływanych w ostatnich latach przez posłów – zamiast przez samo środowisko sędziowskie.

Posłowie aktualnej koalicji rządzącej, powołując się na wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stwierdzają, że uchwały o powołaniu neo-sędziów "zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP".

Nielegalnie wybrani członkowie KRS są wzywani do "niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż ta podważa porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał dziennikarzom, że będzie rekomendował rozpatrywanie uchwały ws. KRS na posiedzeniu plenarnym w środę.

Gorący czas w Sejmie. Sygnalizował to Tusk

Równocześnie do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Pod uchwałą podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy, a wnioskodawców reprezentuje Bogdan Zdrojewski.

Przed godziną 10 rano początek gorącego politycznie dnia zapowiedział premier Donald Tusk.

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu – to na początek dnia. Długiego dnia" – zapowiedział szef rządu we wpisie na platformie X.

Wtorek 19 grudnia to 11. dzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Obrady zaczną się o godz.14 i mają potrwać do 18:30. W tym tygodniu posłowie będą pracować również na posiedzeniach w środę i w czwartek.

