Minge i Opozda uderzają w Rzeźniczaka. "Oni nigdy nie mają wyrzutów sumienia"

Joanna Stawczyk

E wa Minge po raz kolejny zaangażowała się w dyskusję na temat zachowania Jakuba Rzeźniczaka wobec byłych partnerek i dzieci. Piłkarz mocno oberwał za to, co powiedział w wywiadzie z "Dzień dobry TVN". Projektantka także napisała, co o nim myśli. "No cóż, Ewo, jak zwykle masz racje. Od siebie dodam parę słów, bo niestety znam ludzi tego pokroju" – skomentowała Joanna Opozda.