Kammel zapytany o potencjalny powrót Rogalskiej do TVP. Zastanawiająca odpowiedź dziennikarza

W związku ze zmianami w zarządzie TVP, spodziewany jest powrót wielu znanych osobowości, które wcześniej opuściły stację. Mnóstwo widzów zastanawia się, czy Marzena Rogalska ponownie pojawi się na ekranie, a niektórzy mają nadzieję na odnowienie jej współpracy z Tomaszem Kammelem. Jakie jest zdanie samego dziennikarza na ten temat?

Tomasz Kammel nie chce powrotu Rogalskiej do TVP? Zaskakująca odpowiedź Fot. Mateusz Jagielski/East News

Tomasz Kammel nie chce powrotu Rogalskiej do TVP? Zaskakująca odpowiedź

W obliczu rewolucji w publicznych mediach mówi się o masowych zwolnieniach, ale także o twarzach, które po reorganizacji mogłyby wrócić do pracy na Woronicza. Przypomnijmy, że nowy prezes, Tomasz Sygut ma odpolitycznić TVP razem z nową radą nadzorczą. Przewodniczącym został adwokat Piotr Zemła, a wiceprzewodniczącym adwokat dr hab. Maciej Taborowski.

Widzowie zastanawiają się, czy do "Pytania na Śniadanie" powróci Marzena Rogalska. Była ona jedną z najbardziej lubianych i cenionych gospodyń formatu. Tomasz Kammel, który przez lata był jej programowym partnerem, wyraził się na temat tego pomysłu jednak z umiarkowanym entuzjazmem.

– Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą – powiedział gwiazdor TVP w rozmowie z Gazeta.pl

Przypomnijmy, że Rogalską można było oglądać w programie "Miasto kobiet" na TVN Style. Jakiś czas temu objęła rolę prowadzącej w programie "Rogalska Show" w tej samej stacji. Jest to program typu late night show, w którym prezenterka gości znanych i cenionych przedstawicieli świata kultury i show-biznesu.

– Ona od zawsze była polską odpowiedzią na Ellen DeDegeneres. Stąd uważam, że jest stworzona do takich formatów, jak ten jej nowy. Życzę jej dużej anteny, dużej oglądalności i mam nadzieję, że to się jej kiedyś ziści – skwitował Kammel.

Tak wyglądało pożegnanie Rogalskiej z TVP

Marzena Rogalska zaczęła prowadzić "Pytanie na śniadanie" w 2009 roku. W porannym pasmie widzowie mogli ją oglądać u boku Tomasza Kammela. Dziennikarze tworzyli zgrany duet.

O tym, że prezenterka podjęła decyzję o odejściu z państwowej stacji, informowaliśmy w połowie lutego 2021 roku. Czarę goryczy przelał strajk mediów. Prezenterka przepracowała w Telewizji Polskiej aż 12 lat.

– Pamiętam ogromne napięcie, które towarzyszyło mi w tym dniu. Czarne plansze... komunikaty: "to miał być Twój ulubiony program, artykuł...". Podczas "Pytania na śniadanie" trzykrotnie powiedziałam do Tomka Kammela: "Być może to jest ostatni program, który prowadzimy razem". Na końcu programu tej pamiętnej środy powiedziałam, że nie jest mi do śmiechu, bo naprawdę mi nie było. Nazwałam rzecz po imieniu, tak jak się czułam – zwierzyła się później na łamach Onetu.

Dość zaskakujące było to, że Kammel nie pożegnał się oficjalnie z programową partnerką. – Z Tomkiem łączyły mnie relacje zawodowe i zawsze wiedziałam, że nie chcę tego zmieniać, a to jak mnie pożegnał, czy nie pożegnał, pozostawię bez komentarza – stwierdziła Rogalska.

Prezenterka krótko po odejściu w jednym z wywiadów ponownie podkreśliła, że łączyła ich relacja czysto zawodowa. Zapewniła, że nigdy nie spotkali się na prywatnym gruncie.

"Nie spotykaliśmy się prywatnie - Tomek nie był u mnie w domu, nie zna mojego partnera, moich przyjaciół, nie uczestniczył w prywatnych imprezach, na przykład urodzinowych. Trudno mówić o przyjaźni na podstawie zdjęć z mediów społecznościowych, pokazujących nas w pracy, chociaż uśmiechniętych i na kanapie z filiżanką kawy w przytulnych okolicznościach przyrody. Takie miejsca zazwyczaj nie kojarzą się z pracą" – mówiła.

Dopiero kilka miesięcy po tym, jak Rogalska zniknęła z TVP, ówczesny ulubieniec Jacka Kurskiego w rozmowie z portalem Jastrząb Post wrócił wspomnieniami do pracy z Rogalską, z którą niemal codziennie spotykał się na planie.

– Z Marzeną spędziłem 8 wspaniałych lat i mam nadzieję, że już niedługo świat usłyszy o jakiejś nowej fantastycznej rzeczy, którą ona się zajmuje. Ja jej życzę absolutnie jak najlepiej – zapewnił.