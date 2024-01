Andrzej Duda znów zaskoczył opinię publiczną dziwnym wpisem opublikowanym w mediach społecznościowych. Na antenie Polsat News o sprawę został zapytany Marcin Mastalarek. – To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął – zapewniał na antenie Polsat News.

Mastalarek zapytany o dziwny wpis Dudy. "Nie chciałbym jej komentować". Fot. Wojtek Radwański / AFP / East News

Mastalarek zapytany o dziwny wpis Dudy. "Nie chciałbym jej komentować"

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" – taki wpis kilka dni temu na platformie "X" opublikował Andrzej Duda. Post szybko zniknął z konta prezydenta, jednak w sieci nic nie ginie.

Teraz na antenie Polsat News o odniesienie się do kolejnej zaskakującej publikacji głowy państwa został poproszony Marcin Mastalarek.

– To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął – powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.