Ludzie Andrzeja Dudy cały czas utrzymują, że nie będzie kolejnego ułaskawienia dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Teraz, tuż przed skierowaniem kary do wykonania głos zabrała prezydencka minister. Grażyna Ignaczak-Bandych, bo o niej mowa, zapowiedziała jasno: – Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową.

Ludzie Dudy jasno o Wąsiku i Kamińskim. "Nie ma takiej możliwości". Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Ludzie Dudy jasno o przyszłości Wąsika i Kamińskiego. "Nie ma takiej możliwości"

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań byłych już posłów Prawa i Sprawiedliwości w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Roman Giertych przekazał, że kara ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia.

Jak pisaliśmy w naTemat, ostatnią nadzieją dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest Andrzej Duda. Prezydent musi się pośpieszyć, jeśli chce pomóc swoim kolegom uniknąć odpowiedzialności karnej. RMF FM przekazało bowiem, że prezydent jest gotowy na wydanie kolejnego aktu łaski. To jednak nieoficjalne doniesienia. W oficjalnych przekazach ludzie prezydenta mówią, że cały czas obowiązuje pierwsze prawo łaski.

Prezydencka minister, Grażyna Ignaczak-Bandych w rozmowie z Interią odniosła się do ustaleń RMF FM. Jak stwierdziła, Andrzej Duda nie zmieni zdania w kwestii wydania drugiego aktu łaski wobec Kamińskiego i Wąsika.

– Nie wiem skąd się bierze, ani z czego wynika rozpowszechnianie informacji o tym, że prezydent się ugnie, że drugi raz podpisze ułaskawienie Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu – powiedziała.

– Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową, jest to zaprzeczanie własnym kompetencjom – dodała.

"Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego będziemy traktować jak więźniów politycznych"

– Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, jeśli zostaną osadzeni w zakładzie karnym, będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną – skomentowała.

W podobnym tonie na antenie TVN24 wypowiedział się szef Gabinetu Prezydenta RP, Marcin Mastalerek.

– Zapowiedział to prezydent i zapowiedział to w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem, ale też w szerszym gronie przy politykach koalicji rządowej, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że podważane będą prerogatywy prezydenta, to będzie zmuszony właśnie do międzynarodowych organizacji z takim listem się zwrócić i taki list jest przygotowywany – skomentował.

Sami skazani z kolei mówią wprost, że nie uznają wyroku sądu. – Chcemy powiedzieć państwu jasno, że to, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem – powiedział Kamiński.

– To było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy – dodał.