Hołownia jasno o losach Kamińskiego i Wąsika: Powinni iść do więzienia

Szymon Hołownia mówi wprost: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni iść do więzienia. Marszałek Sejmu zapowiedział jednak konsultacje z koalicjantami oraz m.in. Rzecznikiem Praw Obywatelskich i szefem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie mandatów polityków Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie dla Gazety.pl oberwało się także Andrzejowi Dudzie.

Szymon Hołownia: Kamiński i Wąsik powinni iść do więzienia. Fot. Wojtek Radwański / AFP / East News

Szymon Hołownia jasno o sprawie Wąsika i Kamińskiego

Tuż przed rozpoczęciem drugiego posiedzenia Sejmu Szymon Hołownia udzielił wywiadu Gazecie.pl. Marszałek wyjaśnił, jakie kroki podejmie w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, a także ocenił, co powinno stać się z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Wyjaśnijmy, że na ten moment obaj skazani mają zdezaktywowane legitymacje poselskie. Do Sejmu mogą wejść jedynie na takich zasadach, jak każdy inny gość. Lider Polski 2050 wciąż jednak czeka na wszystkie orzeczenia oraz uzasadnienia izb Sądu Najwyższego.

– Sytuacja jest bardzo poważna i absolutnie bez precedensu. Wiedziałem, że kryzys związany z upartyjnianiem przez ostatnie osiem lat systemu wymiaru sprawiedliwości jest głęboki, ale szczerze powiem - nie spodziewałem się, że jest aż tak źle – powiedział.

Hołownia po zakończeniu procedur w Sądzie Najwyższym zaplanował konsultacje z liderami sejmowej większości oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej.

O organizacji pracy w SN lider Polski 2050 powiedział krótko: – Podkradanie sobie akt, orzekanie na podstawie kserokopii czy wiadomości z mediów, groźby wobec innych organów państwa. PiS zaprowadził nas na skraj przepaści.

Szymon Hołownia: Wąsik i Kamiński powinni iść do więzienia

Gazeta.pl zapytała Hołownię, czy Wąsik i Kamiński powinni pójść do więzienia. Na ten moment bowiem sąd odroczył wykonanie kary.

– Marszałek Sejmu nie zajmuje się sądzeniem ludzi i wysyłaniem do więzienia. Natomiast jeśli pyta pan o sprawę karną - tak, to niestety oczywiste, że powinni iść do więzienia. Mówię: niestety, bo więzienia nikomu z posłów, których poznałem, nie jestem po ludzku w stanie życzyć. Wyrok jednak zapadł, jest prawomocny – skomentował marszałek.

Przypomnijmy, że w ocenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN Andrzej Duda już w 2015 r. skutecznie ułaskawił Macieja Wąsika. To dlatego ten, według neosędziów, powinien wrócić do Sejmu.

– W mojej ocenie w demokracji parlamentarnej nie ma miejsca na monarchę. Na prezydenta z chwilą wyboru nie spływa z niebios specjalna łaska, dzięki której jego ręce leczą odtąd wszystkie mankamenty sędziowskich nominacji – powiedział Hołownia.

– Prezydent nie jest bożym pomazańcem, tylko urzędnikiem państwowym, najwyższym, ale jednak urzędnikiem, więc zobowiązany jest poruszać się w granicach prawa – podsumował.