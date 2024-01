PiS apeluje do policji ws. Wąsika i Kamińskiego. "Nie mają prawa"

Alan Wysocki

R afał Bochenek zaapelował do policji ws. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Według rzecznika Prawa i Sprawiedliwości nie ma podstawy prawnej do przetransportowania polityków do zakładu karnego. – Policjanci nie mają prawa tknąć posłów. Policjanci powinni odmówić wykonania czynności – powiedział na antenie Radia Plus.