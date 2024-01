M ariusz Kamiński i Maciej Wąsik już od tygodnia przebywają w zakładach karnych, ale w innych miastach. Osadzeni mają prawo do wysyłania listów, z czego skorzystał wcześniej Mariusz Kamiński, dziękując wspierającym go osobom. Teraz list napisał również Maciej Wąsik, ale nie do świata zewnętrznego, a do swego osadzonego w radomskim zakładzie karnym szefa. Pojawia się pytanie – czy list objęto cenzurą?





Wąsik napisał list do Kamińskiego. Jest komentarz Służby Więziennej

Agnieszka Miastowska

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik już od tygodnia przebywają w zakładach karnych, ale w innych miastach. Osadzeni mają prawo do wysyłania listów, z czego skorzystał wcześniej Mariusz Kamiński, dziękując wspierającym go osobom. Teraz list napisał również Maciej Wąsik, ale nie do świata zewnętrznego, a do swego osadzonego w radomskim zakładzie karnym szefa. Pojawia się pytanie – czy list objęto cenzurą?