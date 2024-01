Wąsik jest specjalnie traktowany w więzieniu? Służba Więzienna wyjaśnia

Pojawiły się informacje, że skazany polityk PiS Maciej Wąsik jest lepiej traktowany w więzieniu i otrzymuje specjalne przywileje. Media sprawdziły, czy to prawda. Uzyskały w tej sprawie komentarz Służby Więziennej.

Czy Wąsik jest specjalnie traktowany w więzieniu? SW odpowiada. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wąsik jest specjalnie traktowany? SW odpowiada

Służba Więzienna przekazała Radiu Zet informację ws. warunków w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych (woj. mazowieckie). Tam wyrok odsiaduje Maciej Wąsik.

Z tego, co przekazała SW, wynika, że "osadzony tam Maciej Wąsik nie może mieć dostępu do telewizora, cateringu zewnętrznej firmy oraz korzystać z telefonu dłużej, niż określają to przepisy".

"Żaden z osadzonych nie użytkuje w celi 42-calowego telewizora i usług zewnętrznej firmy cateringowej. Nie odnotowano również sytuacji, w której jakikolwiek osadzony korzystałby z aparatu telefonicznego dłużej, niż regulują to przepisy" – taką odpowiedź przesłała Radiu Zet SW.

Przypomnijmy, że Wąsik i Kamiński zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia ws. afery gruntowej i od tygodnia przebywają w więzieniu. Mariusz Kamiński swoją karę odbywa w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Maciej Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Obydwaj mężczyźni prowadzą strajk głodowy.

Co więcej, w ten wtorek na profilu Mariusza Kamińskiego w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie krótkiego listu, który skazany polityk PiS miał napisać w zakładzie karnym. Zwracał się w nim do osób go wspierających, głównie do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Kochani, bardzo dziękuję Wam za wsparcie, za solidarność ze mną i z Maćkiem (Wąsikiem – red.), za słowa otuchy dla naszych najbliższych, za modlitwy" – możemy przeczytać w odręcznej notatce napisanej przez Kamińskiego.

W dalszej części listu skazany zaapelował do walki ze złem, które jasno określił jako "reżim Tuska". Pisał również o "obronie Polski" i o tym, że zwyciężą. "Trzymamy się mocno! Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę. Zwyciężymy. Razem obronimy Polskę!" – przekazał były poseł.

Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie

Tymczasem w Sejmie zamiast Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na sali plenarnej Sejmu pojawił się we wtorek znany w ostatnich dniach transparent z hasłem "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem". W ten sposób posłowie PiS sprzeciwiają się zatrzymaniu byłych posłów i osadzeniu ich w zakładach karnych po tym, jak usłyszeli prawomocne wyroki.

– Zwracam się z wnioskiem o zmianę porządku prowadzenia obrad i wprowadzenia punktu dotyczącego bezprawnego uwięzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. Koalicjo 13 grudnia, mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu, ja chcę, przypomnieć, że posłowie Wąsik i Kamiński całe życie walczyli z korupcją – powiedział poseł PiS Mariusz Błaszczak. Błaszczak poinformował też, że składa pismo "z żądaniem podjęcia działań umożliwienia wykonywania mandatów poselskich" Kamińskiemu i Wąsikowi. – Skierowaliśmy wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pana do prokuratury – powiedział w kierunku Szymona Hołowni.