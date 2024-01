MON ujawnia wydatki na ochronę Macierewicza. "Jest to zatrważające"

Nina Nowakowska

P od koniec ubiegłego roku szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odebraniu Antoniemu Macierewiczowi prawa do ochrony i luksusowej limuzyny. Teraz kierownictwo resortu ujawnia, ile pieniędzy z kieszeni podatników kosztowała wygoda przewodniczącego podkomisji smoleńskiej. – Kiedy zaglądamy do środka, kiedy patrzymy w te szczegóły, to jest to zatrważające – zdradził na antenie TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk.