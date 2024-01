"Znacząca porażka prezydenta"; "Chaos". Media na świecie ostro o decyzji Dudy

Decyzja Andrzeja Dudy ws. ponownego ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego odbiła się szerokim echem na świecie. Zagraniczna prasa rozpisuje się o konflikcie z Donaldem Tuskiem oraz o walce na rzecz rozliczenia poprzedniej władzy. "Ułaskawienie jest znaczącą porażką polskiego prezydenta" – czytamy w Politico.

Oczy świata zwrócone na Dudę i Kamińskiego. "Znacząca porażka prezydenta"

Andrzej Duda niedługo po otrzymaniu odpowiednich dokumentów od Adama Bodnara, podjął decyzję o ułaskawieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Tym samym prezydent zignorował rekomendację prokuratora generalnego.

Skazani politycy Prawa i Sprawiedliwości w miniony wtorek wyszli na wolność i spędzili pierwszą noc w swoich domach. Wywołało to lawinę reakcji nie tylko na naszym rodzimym podwórku, ale też na świecie.

Kontrowersyjną decyzję Dudy komentowały między innymi francuskie, hiszpańskie, niemieckie i amerykańskie dzienniki oraz agencje. Na najmocniejszą opinię zdobyło się Politico, które uznało, że mamy do czynienia z porażką prezydenta.

"Sprawa leży w samym sercu walki między Dudą a nowym premierem Donaldem Tuskiem (...). Andrzej Duda jest sprzymierzony z PiS i nadal ma władzę, by udaremniać próby reform Tuska" – napisano

"Ułaskawienie jest znaczącą porażką polskiego prezydenta, który początkowo twierdził, że poprzednie ułaskawienie, które wydał w 2015 r., wystarczyło, aby utrzymać dwóch parlamentarzystów PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, z dala od więzienia" – dodano.

Associated Press przedstawiając informację o ułaskawieniu, przekazało, że wcześniej Adam Bodnar wydał negatywną opinię dla tego typu rozwiązań. Reuters zaś pisze wprost, że Andrzej Duda jest "sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości".

Zaznaczono, że rząd Donalda Tuska prowadzi działania na rzecz "ukarania urzędników oskarżonych o popełnianie wykroczeń podczas sprawowania funkcji".

Dziennikarze "The Guardian" z kolei mówią wprost, że mamy do czynienia z "ciężką walką" Donalda Tuska o przywrócenie standardów obowiązujących, zanim PiS doszło do władzy.

"Spór o Kamińskiego i Wąsika podkreśla chaos sądowniczy, w jakim znajduje się obecnie Polska" – czytamy.

Jeszcze wcześniej emocje na świecie wywołał fakt, że pomimo nakazu doprowadzenia skazanych do więzienia, Andrzej Duda dał im schronienie w Pałacu Prezydenckim. To zaś wywołało interwencję służb, która również została szeroko opisana przez media.