Tusk jasno odpowiada Dudzie i Kamińskiemu. "Ich sprawa dopiero się zaczęła"

Donald Tusk zwołał konferencję prasową po posiedzeniu Rady Ministrów. Premier odpowiedział na pytanie o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez Andrzeja Dudę. – Sprawa Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Ich sprawa dopiero się zaczęła. Ostatnie osiem lat także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania – powiedział.

Konferencja Donalda Tuska. Ostra odpowiedź dla Dudy i Kamińskiego. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Konferencja Donalda Tuska. Premier mówił o sprawie Wąsika i Kamińskiego

Donald Tusk wyjaśnił, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów sfinalizowano prace nad rządową ustawą o pigułce "dzień po" bez recepty. – Mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych powyżej 15. roku życia w górę. Chodzi o konkretny specyfik – powiedział.

– To metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia. To nie tabletka wczesnoporonna. To tabletka zapobiegająca – dodał.

Szef Koalicji Obywatelskiej poinformował także członków rządu o zadaniach w związku z rozpoczęciem konsultacji z rządem Ukrainy. Pełnowymiarowe konsultacje międzyrządowe mają pozwalać rozwiązywać problemy między państwami od ręki.

– Dla mnie ważne jest, żeby przyjąć takie ustalenia, żeby rolnicy i producenci rolni nie byli zagrożeni niekontrolowanym napływem produktów ze strony Ukrainy. W Kijowie usłyszałem zapewnienie, że nie są zainteresowani takim niekontrolowanym napływem. Będziemy szukali umowy tak, by pomóc Ukrainie i zabezpieczyć polskich rolników – wyjaśnił.

Następnie polityk odpowiedział na pytania dziennikarzy. Pierwsze dotyczyło ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz planów byłych posłów co do pojawienia się na przyszłym posiedzeniu Sejmu.

– Nie umawiałem się z Kamińskim i nie przewiduję żadnego spotkania. Z różnych względów. Mam co robić – zaczął.

– Jeśli jego słowa oznaczają próbę destabilizacji Sejmu poprzez próbę wtargnięcia na salę, chociaż nie są posłami, to drugie ułaskawienie tylko potwierdza konsekwencje wyroku sądowego, a następnie decyzję marszałka Hołowni. Tu nie ma czego negocjować. Oni nie są posłami – dodał.

Tusk stwierdził, że gdyby Duda w 2015 r. nie ułaskawił wadliwie polityków PiS, to nie byłoby tego problemu. – Sprawa Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Ich sprawa dopiero się zaczęła. Ostatnie osiem lat także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania – skomentował.

– Służby przez nich kierowane chroniły chory układ władzy. Korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, była absolutnie bezprecedensowa. Cały aparat państwa został zaangażowany do tego, żeby politycy partii rządzącej mogli zarabiać pieniądze – powiedział.

Donald Tusk zaznaczył, że nie kwestionuje legalności drugiego aktu łaski. – Ale to nie zmienia faktu, że panowie Wąsik i Kamiński nie będą odpowiadali za inne rzeczy – ostrzegł.