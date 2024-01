Zastanawiające słowa Mentzena. Tak zareagował na słowa Tuska o wyborach

Andrzej Duda niedługo musi podjąć decyzję ws. podpisania ustawy budżetowej. Donald Tusk pierwszy raz zagroził rozpisaniem przyspieszonych wyborów. Co ciekawe, Konfederacja pozytywnie zapatruje się na wizję jeszcze jednej kampanii wyborczej. – Byśmy taki wniosek poparli – zapowiedział Sławomir Mentzen na antenie Polsat News.

Sławomir Mentzen odpowiada Donaldowi Tuskowi: Z chęcią do nich doprowadzimy. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

"Z chęcią do nich doprowadzimy". Zastanawiające słowa Mentzena o przyspieszonych wyborach

Budżet państwa na kolejny rok trafił już na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz prezydent musi podpisać dokument lub skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. Od 15 października spekuluje się, że prezydent może wykorzystać ustawę budżetową do rozpisania kolejnych wyborów.

Doradcy i pracownicy głowy państwa regularnie jednak zapewniają, że Duda zamierza złożyć podpis pod przedłożonym mu dokumentem. Podobne deklaracje zresztą składał sam prezydent.

Teraz, podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, do emocji wokół budżetu odniósł się Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej zagroził, że sam rozpisze przyspieszone wybory.

– Ja nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch, bo to byłby ruch irracjonalny. Bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi – powiedział.

– Ja wiem, że to jest druga i ostatnia kadencja pana prezydenta, więc być może nie przejmuje się opinią publiczną, ale nie wygląda na człowieka, który chciałby tak na żywca dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki – dodał.

– Jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji, rozpisanie nowych wyborów – podsumował.

Mentzen reaguje na słowa Tuska

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News do sprawy przyspieszonych wyborów odniósł się Sławomir Mentzen. Jak stwierdził, Konfederacja jest nie tylko gotowa na ewentualną kampanię, ale również poparłaby taki wniosek.

– My oczywiście jesteśmy gotowi na każde przedterminowe wybory, z chęcią do nich doprowadzimy – powiedział lider skrajnej prawicy i dodał: – Natomiast nie wierzę absolutnie, że PiS z Platformą w tym momencie na takie wybory pójdą.

Bogdan Rymanowski dopytał Mentzena, czy w razie głosowania w Sejmie, Konfederacja poparłaby wniosek Donalda Tuska o rozwiązanie parlamentu. – Zależy oczywiście od sytuacji, ale podejrzewam, że byśmy taki wniosek poparli – powtórzył.

Taki scenariusz mógłby jednak zadziałać na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska zrównała lub przewyższyła poparciem obóz prawicy.

Do tego dochodzą wysokie, kilkunastoprocentowe notowania Trzeciej Drogi i stabilne wyniki Lewicy.

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski poparcie dla PiS zadeklarowało 28,3 proc. badanych. Głos na KO chce oddać 28,2 proc. ankietowanych. Trzecią Drogę wspiera 18,9 poc. ankietowanych. Dalej mamy Lewicę (9,6 proc.) i Konfederację (7,6 proc.).