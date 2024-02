Cezary Tomczyk ostro zrecenzował prace podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. – Dowody rzeczowe przekazane komisji przez prokuraturę zostały zniszczone. Komisja Macierewicza pozostałe 18 oryginalnych części Tupolewa po prostu zgubiła. Te dowody zniknęły – ogłosił w czwartek (22.02) w Sejmie.

Tomczyk miażdży podkomisję smoleńską. "Zgubili, zniszczyli dowody, a Macierewicz o tym wiedział". Fot. naTemat

Wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk zabrał głos w Sejmie ws. podkomisji smoleńskiej. Przedstawił częściowy raport zespołu ws. działań prowadzonych przez Antoniego Macierewicza ws. udowadniania tezy o zamachu w Smoleńsku.

– Dotarliśmy do korespondencji Zbigniewa Ziobro z Antonim Macierewiczem i Mariuszem Błaszczakiem. Szczerze mówiąc, to jedna z najbardziej bulwersujących spraw, na jakie trafiłem przez kilkanaście lat pracy w rządzie i parlamencie – zaczął Tomczyk.

– Prokuratura przekazała komisji Macierewicza 23 elementy Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Dowody zostały przyjęte bez protokołu czy sprawozdania. Te części zostały zdeponowane w podkomisji. 5 z tych elementów wysłano do badań. Wiecie co się stało? One zostały zniszczone – ogłosił.

– Dowody rzeczowe przekazane komisji przez prokuraturę zostały zniszczone – powtórzył. Jak dodał, to nie najbardziej bulwersujący wątek.

– Komisja Macierewicza pozostałe 18 oryginalnych części Tupolewa po prostu zgubiła. Te dowody zniknęły. Antoni Macierewicz doskonale o tym wiedział. Macierewicz miał pełną świadomość, że część dowodów rzeczowych zniszczono a część zaginęła – podkreślił.

