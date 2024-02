Czyż odpowiada na zarzuty o nepotyzm. "Ona pracuje w TVP od pięciu lat"

Alan Wysocki

C órka Marka Czyża, czyli Zuzanna Czyż jest zatrudniona w TVP. To z kolei rodzi komentarze o nepotyzmie i kolesiostwie. Teraz szef zespołu "19:30" odniósł się do zarzutów i wyjaśnił, że nie będzie bronił swojej córki, bo ta jest już dorosła. – Są chwile, w których człowiek chciałby się spotkać z osobami formułującymi takie oskarżenia nie jako dziennikarz, a jako mężczyzna – skomentował.