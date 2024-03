Kiedy "Strefa interesów" trafi na VOD? Ta polska koprodukcja dostała Oscara

"Stefa interesów" w reżyserii Jonathana Glazera to klaustrofobiczny i przytłaczający film o Holokauście, który zdobył w tym roku dwa Oscary. Niebawem dramat historyczny będzie dostępny w usłudze VOD za granicą. Kiedy możemy spodziewać się go w Polsce?

Kiedy "Strefa interesów" pojawi się w Polsce na VOD i w streamingu? Fot. A24 - Access Entertainment - Film4 - JW Films - Extreme Emotions

Kiedy "Strefa interesów" trafi na VOD i do streamingu?

"'Strefa interesów' to film, który cię przemieli i nie wyjdzie z głowy. Przedstawia Holokaust skrajnie inaczej, niż robi to większość twórców filmowych: Jonathana Glazera interesują oprawcy, a nie ofiary. Film jest chłodny i bez emocji" – czytamy w recenzji Oli Gersz.

Laureat dwóch Oscarów w kategorii "najlepszego filmu międzynarodowego" i "dźwięku" skupia się na rodzinnym życiu komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa. Nie widzimy bezpośrednio, co się dzieje za obwieszonym drutem kolczastym murem, za to dokładnie słyszymy krzyki mordowanych ludzi, wystrzały z pistoletu i donośne komendy esesmanów.

Oprócz statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej "Strefa interesów" zdobyła Grand Prix i Nagrodę FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Cannes.

W obsadzie produkcji Glazera, który pracował nad filmem razem z polskimi twórcami, takimi jak operator filmowy Łukasz Żal ("Zimna wojna") i kostiumografka Małgorzata Karpiuk ("Absolutni debiutanci"), znaleźli się m.in. nominowana do Oscara za "Anatomię upadku" Sandra Hüller ("Toni Erdmann"), Christian Friedel ("Biała wstążka") oraz Imogen Kogge ("Requiem").

Nadmieńmy, że "Strefa interesów" była współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, któremu Glazer podziękował podczas odbierania złotej statuetki Oscara.

– Nasz film pokazuje, do czego prowadzi dehumanizacja ludzi – powiedział Jonathan Glazer, reżyser "Strefy interesów", po odebraniu Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Tym samym wezwał światowych przywódców do zawieszenia broni w Palestynie, co nie spodobało się pewnemu towarzyszeniu zrzeszającym ocalałych z Holocaustu.

"Powinieneś wstydzić się, że używasz Auschwitz do krytykowania Izraela" – napisano w liście otwartym Holocaust Survivor's Foundation.

Lada chwila "Strefa interesów" znajdzie się w ofercie zagranicznych platform VOD. W piątek (5 kwietnia) pojawi się w serwisie Max, którego polskim odpowiednikiem jest HBO Max. Jeśli wierzyć doniesieniom portalu Filmożercy, film ma zadebiutować na polskim rynku VOD w czerwcu bieżącego roku, zaś w streamingu ma ukazać się na przełomie 2024/2025 roku.

Kto jeszcze wygrał Oscary w 2024 roku?

Czytaj także: https://natemat.pl/546056,5-zaskoczen-z-oscarow-2024

Podczas niedzielnej gali oscarowej "Oppenheimer" wygrał aż siedem złotych statuetek (m.in. za najlepszy film, najlepszego aktora dla Cilliana Murphy'ego i reżysera dla Christophera Nolana), "Biedne istoty" – cztery statuetki (m.in. za najlepszą aktorkę dla Emmy Stone). "Barbie" zdobyła jedną statuetkę (za piosenkę "What Was I Made For" Billie Eilish i jej brata Finneasa) spośród ośmiu nominacji, a "Przesilenie zimowe", "Amerykańska fikcja" i "Anatomia upadku" – po jednej z pięciu nominacji.

Czytaj także: https://natemat.pl/546023,oscary-2024-oto-pelna-lista-zwyciezcow-kto-wygral-lista