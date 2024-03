Duda nie ustaje w apelach do NATO. Tak uzasadnia konieczność zwiększenia wydatków na obronność

Alan Wysocki

A ndrzej Duda i Jens Stoltenberg odbyli rozmowy ws. wzmacniania bezpieczeństwa Polski w ramach NATO. Prezydent Polski nie ustaje w apelach o podniesienie wydatków Sojuszu na obronność z 2 do 3 proc. PKB. – Teraz Putin bombarduje wsie, miasta, niszczy osiedla, morduje ludzi. To jasne, z czym mamy do czynienia. Potrzebujemy więcej siły – powiedział.