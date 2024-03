Kultowy serial i komedia z Lindsay Lohan to nie wszystko. Netflix ma w ten weekend sporo nowości

Zuzanna Tomaszewicz

D odanie do oferty platformy Netflix serialu "Detektyw Monk" to istny powiew nostalgii. Polacy uwielbiali swego czasu śledzić jego poczynania na ekranie telewizora. Teraz mogą powtórzyć seans dzięki usłudze streamingowej. Na widzów czekają tam wszystkie sezony hitu z Tonym Shalhoubem. Jakie jeszcze nowości na ten weekend ma do zaproponowania serwis?