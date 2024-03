Wysyp teorii spiskowych, bo Ziobro nie stracił włosów. Lekarz: Nie po wszystkich chemiach wypadają

Alan Wysocki

C zy po każdej chemii wypadają włosy? To pytanie zadaje sobie część osób zainteresowanych stanem zdrowia Zbigniewa Ziobry. Lider Suwerennej Polski pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Uruchomiło to lawinę teorii spiskowych na temat symulowania choroby. Skomentowała je dla nas ekspertka, onkolog kliniczny i radioterapeutka dr Elżbieta Senkus-Konefka.