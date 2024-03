Gwiazdor "Diuny" wcieli się w Boba Dylana. Pierwsze zdjęcia z filmu już podbijają internet

Timothée Chalamet po występie w "Wonce" i "Diunie" rozpoczął pracę na planie filmu o legendarnym Bobie Dylanie. W mediach społecznościowych właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia, na których widzimy aktora jako słynnego muzyka. Podobny?

Timothee Chalamet wcieli się w młodego Boba Dylana w filmie "A Complete Unknown". Fot. kadr z filmu "Diuna: Część 2"

Timothée Chalamet jako Bob Dylan [ZDJĘCIA]

W niedzielę (17 marca) w Nowym Jorku kręcono sceny do filmu biograficznego "A Complete Unknown", który reżyseruje James Mangold, twórca "Spaceru po linie", remake'u "3:10 do Yumy", "Przerwanej lekcji muzyki" oraz "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia". Na ulicach miasta przechodnie i paparazzi mogli zobaczyć Timothéego Chalameta, którego obsadzono w roli młodego Boba Dylana.

Na zdjęciach z planu Chalamet prezentuje się w typowym dla lat 60. stroju - sztruksowej kurtce, jeansach, dzierganym szaliku, flanelowej koszuli i kaszkiecie. Na plecach ma przepastny plecak, a w dłoni dźwiga odrapany futerał od gitary.

Według portalu branżowego Deadline biografia Dylana skupi się na jego karierze muzycznej w latach 60. i drodze, jaką pokonał, by stać się legendą muzyki folkowej.

Według portalu branżowego Deadline biografia Dylana skupi się na jego karierze muzycznej w latach 60. i drodze, jaką pokonał, by stać się legendą muzyki folkowej. Mangold zapowiedział, że w filmie Chalamet będzie śpiewać. Na szczęście młody aktor ma już doświadczenie w musicalach. Po "Wonce" z pewnością jego struny głosowe są rozgrzane i gotowe na kolejne wyzwania.

– 19-letni Bob Dylan przyjeżdża do Nowego Jorku z dwoma dolarami w kieszeni i w ciągu trzech lat staje się światową sensacją – tak o nadchodzącym tytule opowiadał serwisowi Collider Mangold.

W "A Complete Unknown" pojawi się m.in. Johnny Cash

Dylan nie jest jedyną muzyczną ikoną, która pojawi się na ekranie. Oprócz niego w scenariuszu padły takie nazwiska jak amerykański pieśniarz folkowy Woody Guthrie, Johnny Cash i piosenkarka Joan Baez.

W obsadzie "A Complete Unknown" wymieniono także m.in. Elle Fanning ("Wielka") jako sympatię artysty Sylvie Russo, Monikę Barbaro ("Fubar") jako wspomnianą Joan Baez, Edwarda Nortona ("Podziemny krąg") jako Pete'a Seegera, Nicka Offermana ("The Last of Us") jako Alana Lomaksa, a także i Boyda Holbrooka ("Sandman") jako Johnny'ego Casha.

Przygotowując się do roli muzyka, Chalamet odwiedził na początku bieżącego roku szkołę średnią, do której uczęszczał autor "Knockin' On Heaven's Door". "Spędziliśmy 45 minut z Timothéem Chalametem w historycznym Hibbing Auditorium. (...) Szukając w mieście wszystkiego na temat Boba Dylana, zapytał się swojego przewodnika, czy mógłby spotkać się z uczniami należącymi do lokalnego teatru. (...) Był prawdziwą perłą" – mogliśmy przeczytać w poście opublikowanym w styczniu na profilu Hibbing High School Drama na Facebooku.

Nadmieńmy, że za scenariusz do filmu biograficznego odpowiada nie tylko James Mangold, ale również Jay Cocks, który pracował nad "Milczeniem" (2016) i "Gangami Nowego Jorku" (2012). Produkcją "A Complete Unknown" zajmuje się m.in. The Picture Company, a dystrybucją Searchlight Pictures. Data premiery nie jest jeszcze znana.

