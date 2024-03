Hołownia tłumaczy się z gigantycznych długów Polski 2050. "Musieliśmy wziąć pożyczkę"

Nina Nowakowska

Z informacji na stronie Głównego Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że Polska 2050 ma do spłaty dwa duże kredyty: jeden wzięty we wrześniu, a drugi w lutym 2024 roku. – Musieliśmy wziąć pożyczkę na kampanię wyborczą. To zrozumiałe, no bo z czego mielibyśmy ją zrobić? – stwierdził w rozmowie z "Faktem" Szymon Hołownia.