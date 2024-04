Z danych PKW wynika, że Barbara Nowak właśnie dostała się do sejmiku województwa małopolskiego. Na listach PiS przegoniła nawet dawnego wicewojewodę Mateusza Mołodzińskiego.

Nowak szybko się odnalazła. Jej wynik w wyborach pokazał, że jest... niezatapialna. Fot. Artur Barbarowski/East News

Zgodnie z przewidywaniami partia Jarosława Kaczyńskiego triumfowała w wyborach do sejmiku małopolskiego. W całym województwie PiS wywalczył 43,9 proc. głosów, co przekłada się na 21 mandatów z 39 możliwych. Oznacza to, że ugrupowanie będzie mogło rządzić samodzielnie.

Barbara Nowak dostała się do sejmiku

W Krakowie PiS uzyskało dwa mandaty. Według danych PKW najwięcej głosów z tej listy otrzymał w mieście Jan Duda. To były przewodniczący sejmiku, a prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Drugi najlepszy wynik zrobiła, startująca z trzeciego miejsca, była małopolska kurator oświaty. Barbara Nowak zdobyła aż 12 482 głosy, czyli więcej niż startujący z drugiego miejsca były wicewojewoda Mateusz Mołodziński. To właśnie znana na całą Polskę kurator przejmie drugi pisowski mandat w krakowskim sejmiku.

"Zombie żądają pisowskiej krwi!"

Niedawno w internecie pojawiła się treść maila, którego kilka lat temu Nowak miała rzekomo wysłać do Ryszarda Terleckiego. Wynika z niego, że ówczesna małopolska kurator oświaty wyznała miłość byłemu wicemarszałkowi Sejmu. Wiadomość datowaną na 3 lutego 2017 opublikował portal Poufna Rozmowa.

"Na podstawie kilku źródeł potwierdziliśmy, że z widocznego na zrzucie ekranu adresu mailowego rzeczywiście korzysta (lub korzystała) Barbara Nowak" – przekazał OKO.press.

"Kocham Cię i to jest jedyne, co chciałabym, aby głośno i wszędzie było słychać. Uwielbiam Cię, to oczywiste. Mam świadomość upływającego bezlitośnie czasu i dlatego chcę, żebyś był świadomy tego, co w moim mniemaniu jest najważniejsze" – czytamy w ujawnionej korespondencji.

Niedługo potem Nowak zareagowała na wyciek maila. W serwisie X zamieściła wpis, w którym poskarżyła się, że padła ofiarą stalkingu i hejtu. Zasugerowała też, że została zaatakowana, ponieważ startuje w wyborach samorządowych.

"Dociekliwym polecam sprawdzić liczbę moich zawiadomień organów ścigania o groźbach karalnych wobec mnie i moich bliskich, analizę uznania mnie za ofiarę stalkingu, ściek hejtu od lat. Teraz stan gotowości najwyższej, przecież kandyduję w wyborach! Zombie żądają pisowskiej krwi!" – napisała Nowak w emocjonalnym wpisie.

Przypomnijmy: Barbara Nowak została małopolską kurator oświaty w 2016 roku. Choć w Polsce jest jeszcze 15 innych kuratorów oświaty, to właśnie Nowak stała się powszechnie kojarzona, m.in. dzięki kontrowersyjnym wypowiedziom o Auschwitz czy osobach LGBTQ.

15 grudnia została odwołana z funkcji, co było jedną z pierwszych decyzji nowego wojewody Krzysztofa Klęczara. Warto wspomnieć, że obecny mandat radnej to nie pierwsza samorządowa przygoda Nowak. Była już wybrana do Rady Miasta Krakowa w 2010 i 2014 roku.