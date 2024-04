M iriam Margolyes, która w filmowej serii "Harry Potter" wcieliła się w profesor Pomonę Sprout, zaapelowała do Żydów, by "krzyczeli i błagali" o zawieszenie broni w Strefie Gazy. "Moim zdaniem to tak jakby Hitler wygrał. On zmienił nas, Żydów, ze współczujących i troskliwych (...) w ten okrutny, ludobójczy, nacjonalistyczny naród" – tak odniosła się do działań Izraela.





Gwiazda "Harry'ego Pottera" apeluje do Żydów. "To tak jakby Hitler wygrał"

Zuzanna Tomaszewicz

Miriam Margolyes, która w filmowej serii "Harry Potter" wcieliła się w profesor Pomonę Sprout, zaapelowała do Żydów, by "krzyczeli i błagali" o zawieszenie broni w Strefie Gazy. "Moim zdaniem to tak jakby Hitler wygrał. On zmienił nas, Żydów, ze współczujących i troskliwych (...) w ten okrutny, ludobójczy, nacjonalistyczny naród" – tak odniosła się do działań Izraela.