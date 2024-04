"Diuna: Część II" jest jednym z największych hitów kinowych bieżącego roku. Film na podstawie powieści Franka Herberta trafi jeszcze w kwietniu na VOD. Zdradzamy, gdzie obejrzycie dzieło Denisa Villeneuve'a.

"Diuna: Część druga" na VOD. Gdzie i kiedy?

"Diuna: Część druga" w reżyserii Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049" i "Nowy początek") zarobił dotąd na całym świecie 665 mln dolarów, co tym samym czyni go najbardziej dochodowym filmem 2024 roku. Już teraz krytycy i widzowie wieszczą, że kontynuacja przygód Paula Atrydy zdobędzie dużo nominacji do Oscara. Niektórzy uważają nawet, że na takie wyróżnienia zasłużył sam odtwórca głównej roli - Timothée Chalamet.

"Kiedy wydawało się, że Denis Villeneuve niczym już nie zaskoczy, bo pokazał pełnię swoich filmowych umiejętności... pojawia się 'Diuna: Część druga'. Uwierzcie, Villeneuve dopiero teraz udowodnił swoje reżyserskie mistrzostwo. Epickie widowisko science fiction z imponującą, gwiazdorską obsadą wbija w fotel i pozostawia widza z myślą, że czegoś takiego jeszcze w kinie nie widział" – napisała w recenzji Ola Gersz z Działu Kultura w naTemat.

Przez część publiczności "Diuna" Villeneuve'a jest porównywana do trylogii "Władcy Pierścieni" nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona ("Hobbit: Tam i z powrotem"). Chodzi oczywiście o skalę tego widowiska, a także tłumy widzów, jakie napływały do kin w dniu premiery, a także chwilę po niej.

Druga część "Diuny" pojawi się w ofercie serwisu streamingowego Premiery Canal+ już we wtorek (16 kwietnia), czyli po 48 dni po wyjściu filmu na duży ekran. Trzeba wziąć jednak pod uwagę to, że koszt wypożyczenia tytułu może być wysoki.

Kiedy możemy spodziewać się trzeciej części "Diuny"?

W rozmowie z "Enterteinment Weekly" Villeneuve wyjaśnił, że jego zamiarem od początku było nakręcenie trzech części adaptacji prozy Franka Herberta.

– Nie chodzi o to, że chcę zrobić całą serię, ale to jest "Diuna", a "Diuna" to ogromna historia. Myślę, że aby ją uhonorować, potrzebuję co najmniej trzech filmów. To byłoby fantastyczne. Byłoby miło śledzić całą historię Paula Atreidesa – dodał kanadyjski filmowiec.

W wywiadzie z magazynem "Empire" zasugerował natomiast, że kontynuacji "Diuny 2" wcale nie jest pewniakiem. – Oba filmy nakręciłem za jednym zamachem, co ma dla mnie całkowity sens. (...) Oznaczało to również, że przez sześć lat tkwiłem na Arrakis i myślę, że wycofanie się nieco będzie dla mnie zdrowsze. Najpierw upewnijmy się, że mamy mocny scenariusz – wyjaśnił.

Przypomnijmy, że w filmie w Paula wciela się Chalamet ("Wonka" i "Tamte dni, tamte noce"), Lady Jessikę gra Rebecca Ferguson ("Silos"), zaś w roli Shani obsadzono znaną z popularnego serialu "Euforia" Zendayę ("Challengers").

W obsadzie nie zabrakło również m.in. Javiera Bardema ("To nie jest kraj dla starych ludzi"), Josha Brolina ("Avengers"), Florence Pugh ("Małe kobietki"), Austina Butlera ("Elvis"), Christophera Walkena ("Łowca jeleni"), Stellana Skarsgårda ("Mamma Mia!") i Dave'a Bautisty ("Strażnicy galaktyki").