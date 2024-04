K arina Bosak zaczęła z mównicy sejmowej krytykować projekty liberalizujące przepisy aborcyjne. W końcu z emocji zaczął łamać się jej głos. – Jako kobieta, która weszła do Sejmu kilka dni przed porodem i przy was karmiła noworodka... Wiem, jakie to poświęcenie, być matką – przekonywała, wywołując aplauz posłów Konfederacji.





Show żony Bosaka w Sejmie, łamał się głos. "Mamy usuwać lęk, a nie dziecko"

Alan Wysocki

Karina Bosak zaczęła z mównicy sejmowej krytykować projekty liberalizujące przepisy aborcyjne. W końcu z emocji zaczął łamać się jej głos. – Jako kobieta, która weszła do Sejmu kilka dni przed porodem i przy was karmiła noworodka... Wiem, jakie to poświęcenie, być matką – przekonywała, wywołując aplauz posłów Konfederacji.