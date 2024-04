Izrael wraz z sojusznikami odparł zmasowany atak ze strony Iranu. W niedzielny poranek tego sukcesu władzom w Jerozolimie pogratulował między innymi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Do swego komentarza wplótł on jednak wymowny komunikat, którego adresatami są amerykańscy republikanie zdominowani dziś przez Donalda Trumpa.

Jak informował w naTemat.pl Piotr Brzózka, w nocy z 13 na 14 kwietnia 2024 roku reżim ajatollahów wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych.

Absolutną większość udało się strącić izraelskim siłom zbrojnym lub ich sojusznikom. Sam Binjamin Netanjahu poinformował, że w odparcie irańskiego ataku zaangażowane były szczególnie USA, Wielka Brytania i Francja. "Przechwyciliśmy. Odparliśmy. Razem zwyciężymy" – skomentował premier Izraela po tym, gdy bezpośrednie zagrożenie ustało.

Atak Iranu na Izrael. Sikorski przypomina o obstrukcji ekipy Trumpa w Kongresie USA

Wymowny komentarz w sprawie ataku Iranu opublikowano także w Warszawie. "Brawo Izrael za odparcie wielkiej irańskiej napaści powietrznej z kilku kierunków" – zaczął swój wpis Radosław Sikorski.

Na tym szef polskiej dyplomacji jednak nie poprzestał. "Teraz przydałoby się wzmocnienie izraelskiej obrony przeciwrakietowej oraz wyposażenie w podobne systemy Ukrainy. Najprostszym sposobem jest odblokowanie pakietu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i Izraela" – zauważył minister.

Adresatami dwóch ostatnich zdań głównie kongresmani Partii Republikańskiej i Donald Trump, którzy już kolejny miesiąc blokują w Waszyngtonie procedowanie projektu umożliwiającego dalsze wsparcie Izraela, Ukrainy, a także zmagającego się z chińskim imperializmem Tajwanu.

Przez Trumpa cierpi też Ukraina. Zełenski wzywa "przywódców państw partnerskich"

Między słowami w swoim niedawnym komunikacie o tym problemie wspomniał także Wołodymyr Zełenski.

"Dziękuję, Olafie, za Twoje przywództwo! To prawdziwy przejaw wsparcia dla Ukrainy w krytycznym dla nas momencie" – stwierdził, dziękując kanclerzowi Niemiec za kolejny system Patriot i pociski do wykorzystywanych już na wschodzie systemów obrony przeciwlotniczej.

"Wzywam wszystkich pozostałych przywódców państw partnerskich do pójścia za tym przykładem" – dodał wymownie ukraiński przywódca.

Choć w sprawie pakietów pomocowych dla sojuszników już w połowie lutego udało się przełamać impas w amerykańskim Senacie, wciąż są one celem republikańskiej obstrukcji w Izbie Reprezentantów. Jej przewodniczący Mike Johnson co prawda zaplanował powrót do prac nad pakietami po przerwie wielkanocnej, ale większych postępów na razie nie widać.