"To największy przelew w historii". Rząd właśnie otrzymał gigantyczne środki z KPO

Alan Wysocki

M amy to! 27 mld zł z Unii Europejskiej właśnie wpłynęło do Polski. A to tylko pierwszy z wniosków o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zauważyła, że to największy w historii przelew, jaki otrzymał nasz kraj od Wspólnoty.