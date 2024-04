Były szef MSWiA Mariusz Kamiński nie stawił się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej w rządzie PiS. Polityk został wezwany na godz. 10:00 w czwartek 18 kwietnia, ale w tym samym czasie przesłuchać go zamierzali śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kamiński wybrał to drugie "zaproszenie".

Mariusz Kamiński nieobecność na przesłuchaniu w Sejmie skomentował w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP (SKPC).

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości wyraził chęć stawienia się w innym terminie, jednocześnie wysuwając poważne zarzuty pod adresem Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej.

"Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji, urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie" – czytamy.

Do tej kwestii przewodniczący SKPC odniósł się na początku czwartkowych obrad. –Mieliśmy do czynienia z unikaniem instytucji państwa polskiego. Takim działaniem było nieodbieranie wezwania do stawiennictwa na komisję – stwierdził Szczerba.

Próbowała wspierać nas policja. Dwie komendy policji w Warszawie próbowały to wezwanie dostarczyć. Mariusz Kamiński pod wszystkimi wskazanymi adresami unikał dostarczenia wezwania. Michał Szczerba przewodniczący komisji sledczej ds. afery wizowej w odpowiedzi na zarzuty Mariusza Kamińskiego

– W związku z uprawnieniem, które przyznała mi komisja śledcza, skorzystałem z możliwości doręczenia wezwania przez Prokuratora Generalnego z pomocą policji – dodał przewodniczący.

Jako dowody na to, iż Mariusz Kamiński miał unikać odebrania wezwania na komisję śledczą ds. afery wizowej, Michał Szczerba przedstawił policyjne notatki. Z odczytanych przez szefa SKPC treści wynikało, że funkcjonariusze nie znaleźli byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji pod żadnym z podawanych przez niego adresów, choć próby doręczenia wezwania miały być podejmowanie wielokrotnie.

