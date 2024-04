Andrzej Duda nie wykluczył możliwości pojawienia się w Polsce broni atomowej. Na tę słowa już zareagowała Rosja. Dmitrij Pieskow odgraża się podjęciem "niezbędnych kroków" przez wojsko. – Wojsko oczywiście przeanalizuje sytuację, jeśli takie plany zostaną zrealizowane, a w każdym razie zrobi wszystko, co konieczne – skomentował.

Andrzej Duda mówi o broni jądrowej. Rosja reaguje: Wojsko podejmie kroki. Fot. Tijana Martin / Associated Press / East News

– Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi – powiedział dla "Faktu" Andrzej Duda.

Andrzej Duda mówi o broni jądrowej. Rosja reaguje: Wojsko podejmie kroki

Polityk przyznał, że w czasie prezydentury kilkukrotnie odbył na ten temat rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych.

– Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś – podkreślił.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow już zareagował na te deklaracje. W rozmowie z reżimowym serwisem RBC.ru powiedział, że wojsko w takim wariancie podejmie "wszelkie niezbędne kroki".

– Wojsko oczywiście przeanalizuje sytuację, jeśli takie plany zostaną zrealizowane, a w każdym razie zrobi wszystko, co konieczne, podejmie wszelkie niezbędne kroki odwetowe, aby zagwarantować nam bezpieczeństwo – powiedział.

Wyjaśnijmy, że w ramach programu Nuclear Sharing to Stany Zjednoczone udostępniają swoim sojusznikom z NATO taką broń. W Europie jest ona m.in. w Niemczech, Włoszech czy Turcji.

Warto podkreślić, że strategia rozmieszczania broni jądrowej w innych państwach ma stanowić przede wszystkim czynnik odstraszający. Bez zgody władz USA i tak nie można bowiem skorzystać z głowic rozlokowanych poza Ameryką.

Quiz: Czy znasz stolice tych państw?

Jak pisaliśmy w naTemat, temat programu Nuclear Sharing Andrzej Duda podnosił jeszcze w 2022 roku, po wybuchu wojny w Ukrainie. Wówczas gen. Roman Polko skomentował pomysł prezydenta.

– Taką broń mogłyby przenosić na przykład polskie samoloty i chodzi o to, by również polski pilot czy dowódca mógł w razie potrzeby takiej broni użyć. Jednak fizycznie wcale nie musi być jej w Polsce. A nawet jak będzie, to nikt nie będzie o tym wiedzieć – powiedział.

– Jeszcze raz podkreślę: chodzi o zwiększenie spektrum możliwości NATO. Sytuacja byłaby podobna do dzisiejszej, z tą różnicą, że możliwości użycia broni jądrowej byłyby rozszerzone o Polskę – dodał.