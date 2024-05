Majówka u boku Goslinga i Zendayi. Podpowiadamy, co warto obejrzeć w długi weekend

W tym roku majówka jest wyjątkowo długa, co oznacza, że będziemy mogli nadrobić zaległości z Netfliksa i innych platform streamingowych. Redakcja naTemat zdradza, co warto wtedy obejrzeć. Szykujcie się na kaskadera Ryana Goslinga i tenisistkę Zendayę.

Do kin trafią filmy z Ryanem Goslingiem i Zendayą. A co obejrzymy w majówkę na Netflix i HBO Max? [LISTA] Fot. Universal Pictures - 87North - E / Collection Christophel / East News; kadr z filmu "Challengers"

Co obejrzeć w majówkę? [LISTA]

NETFLIX

Bez lukru

Kiedy premiera? 3 maja

Wyreżyserowana przez Jerry'ego Seinfelda ("Kroniki Seinfelda") komedia "Bez lukru" zabiera widzów do Michigan lat 60. ubiegłego wieku. Akcja skupia się na dwóch firmach produkujących żywność, które rywalizują ze sobą o to, kto pierwszy stworzy rewolucyjne ciastka, czyli... Pop Tarts.

W obsadzie - oprócz reżysera projektu - zobaczymy m.in. Melissę McCarthy (remake "Małej syrenki"), Hugh Granta ("Notting Hill"), Jamesa Marsdena ("Pamiętnik") i Mariję Bakałową ("Bodies Bodies Bodies").

Bokser

Kiedy premiera? 26 kwietnia

"Bokser" to kolejna produkcja reżysera "Jak zostałem gangsterem" i "Jak pokochałam gangstera" (i przy okazji nowej wersji "Akademii Pana Kleksa"), czyli Macieja Kawulskiego. Nie zapowiada się na to, by główny bohater był przestępcą. Netflix opisuje produkcję jako "uniwersalną historię o drodze do spełnienia marzeń".

Najważniejsza rola przypadła Erykowi Kulmowi, 33-letniemu aktorowi znanemu z roli w "Filipie", który jest absolwentowi Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i laureatem nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

Martwi detektywi

Kiedy premiera? 25 kwietnia

"Martwi detektywi" to adaptacja komiksu DC Comics autorstwa Neila Gaimana ("Sandman") i Matta Wagnera ("Mage"), która jest zachowana w klimatach horroru, czarnej komedii, paranormalnych zjawisk i kryminału. Fabuła serialu Netfliksa śledzi losy dwóch młodych duchów - Charlesa Rowlanda i Edwina Paine'a, które podejmują decyzję o zostaniu na Ziemi i badaniu dziwnych zdarzeń. Serial jest częścią uniwersum "Sandmana".

W obsadzie widzimy takie nazwiska jak George Rexstrew ("Powrót do liceum"), Jayden Revri ("The Lodge"), Kassius Nelson ("Ostatniej nocy w Soho"), Lukas Gage ("Biały Lotos") i David Iacono ("Tego lata stałam się piękna").

AMAZON PRIME VIDEO

Na samą myśl o Tobie

Kiedy premiera? 2 maja

Solene Marchand, samotna matka po czterdziestce, wyjeżdża na festiwal muzyczny Coachella, gdzie poznaje muzyka popularnego boysbandu. Kobieta wdaje się w romans z młodszym od siebie Hayesem Campbellem.

Scenariusz do filmu "Na samą myśl o Tobie" powstał na podstawie powieści romantycznej pióra Robinne Lee. W głównych rolach występują Anne Hathaway z "Diabeł ubiera się u Prady" i "Interstellar", a także Nicholas Galitzine z "Red, White & Royal Blue" i "Na dnie".

HBO MAX

Truposze nie umierają

Kiedy premiera? 25 kwietnia

"Truposze nie umierają" Jima Jarmuscha mogą pochwalić się plejadą hollywoodzkich gwiazd w postaci Billa Murraya ("Pogromcy duchów"), Adama Drivera ("Dom Gucci"), Tildy Swinton ("Opowieści z Narnii"), Danny'ego Glovera ("Zabójcza broń") i Seleny Gomez ("Czarodzieje z Waverly Place").

O czym jest fabuła filmu? Policjanci z małego miasteczka Centerville mierzą się z apokalipsą powolnych i - delikatnie mówiąc - dziwnych zombie.

DISNEY+

Gwiezdne Wojny: Opowieści z Imperium

Kiedy premiera? 4 maja

"Opowieści Jedi" powinno traktować się jako dodatek łatający dziury pozostawione po serialu "Wojny klonów" i prequelach. Miniserial wykonano w duchu pozostałych animacji z uniwersum "Gwiezdnych Wojen".

Odcinki pierwszego sezonu były poświęcone m.in. dzieciństwu Ahsoki (padawanki Anakina Skywalkera) oraz jej losie po Rozkazie 66 (czystce dokonanej na rycerzach Jedi w "Zemście Sithów"). W kolejnym rozdziale zatytułowanym "Opowieści z Imperium" zobaczymy m.in. przygody wiedźmy z Dathomir - Morgan Elsbeth.

SKYSHOWTIME

Egzorcysta: Wyznawca

Kiedy premiera? 4 maja

"Egzorcysta: Wyznawca" jest rebootem kultowego i oscarowego horroru z 1973 roku zatytułowanego "Egzorcysta", który niebawem ma doczekać się sequela "Oszust". Historia rozpoczyna się na Haiti, gdzie dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi. Victor staje przed trudną decyzją – może uratować albo ranną żonę, albo jej nienarodzone jeszcze dziecko. Po śmierci ukochanej samotnie wychowuje córkę, która po seansie spirytystycznym znika na trzy dni.

W obsadzie są m.in. Lesli Odom Jr. (musical "Hamilton"), Ellen Burstyn ("Requiem dla snu"), Linda Blair ("Egzorcysta"), Lidya Jewett ("Straszne historie"), a także Jennifer Nettles ("Harriet").

KINO

Kaskader

Kiedy premiera? 3 maja

"The Fall Guy" to komedia akcji w reżyserii Davida Leitcha ("Bullet Train"), która jest adaptacją serialu telewizyjnego z lat 80. o tym samym tytule. Cole Seavers to kaskader, którego lata świetlności dawno minęły. Obecnie pracuje na planie filmu, gdzie spotyka gwiazdora, którego był niegdyś dublerem. Gdy aktor znika bez śladu, Colt wyrusza na jego poszukiwanie, by zaimponować swojej byłej dziewczynie i reżyserce, Jody Moreno.

Leitchowi udało się zebrać gwiazdorską obsadę w postaci nominowanego do Oscara za rolę Kena Ryana Goslinga i (również) nominowaną do Oscara za "Oppenheimera" Emily Blunt.

Challengers

Kiedy premiera? 26 kwietnia

W "Challengers", nowym filmie reżysera "Do samych kości" i "Tamtych dni, tamtych nocy", Luki Guadagnino, obserwujemy postać tenisistki Tashi (Zendaya z "Euforii" i "Diuny 2"), która w wyniku kontuzji traci karierę i zostaje trenerką swojego męża Arta (Mike Faist z "West Side Story"). Na korcie mężczyzna musi zmierzyć się ze swoim dawnym przyjacielem i kochankiem żony – Patrickiem (Josh O'Connor z "The Crown").

Dzieło Guadagnino zachwyca krytyków, którzy zapewniają, że to jeden z najseksowniejszych filmów ostatnich lat.