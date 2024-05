Ksiądz z TikToka o występie Irlandii na Eurowizji. Zadał wymowne pytanie

Mamy za sobą dwa półfinały 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö. Muzyczne wydarzenie, którym żyje cała Europa i m.in. Australia, wzbudza kontrowersje z wielu powodów. Jednym z nich jest choćby występ Irlandii, który reprezentuje niebinarna artystka Bambie Thug. Popularny ksiądz z TikToka wstawił nagranie, w którym zadał wymowne pytanie obserwatorom.

Popularny ksiądz z TikToka o występie Bambie Thug na Eurowizji. Fot. Martin Meissner / Associated Press / East News; Tiktok / ks.sebastianpicur

Tegoroczna Eurowizja dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbywa się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. We wtorek (7 maja) rozstrzygnięto pierwszy półfinał konkursu, a w czwartek (9 maja) drugi. Tym samy poznaliśmy już wszystkie państwa, które wystąpią w wielkim finale i zawalczą o kryształowy mikrofon, a także możliwość organizacji przyszłorocznej imprezy u siebie.

Ksiądz z TikToka o występie Irlandii na Eurowizji

Po tym, jak na scenie w Szwecji swoją piosenkę zaprezentowała kandydatka Irlandii, Bambie Thug, ksiądz Sebastian Picur, który jest znany na TikToku, zdał wymowne pytanie internautom. – Czy Eurowizja to konkurs piosenki, czy promocja satanizmu? – słyszymy.

W komentarzach wielu użytkowników TikToka podkreśla, że Bambie Thug jest jedną z faworytek widzów. "Najlepszy występ na Eurowizji"; "Ale w tej piosence nie ma słowa o Szatanie"; "To jest styl muzyki, a nie satanizm" – czytamy.

Jak pisaliśmy wcześniej, Bambie Thug zaprzeczyła zarzutom dotyczącym satanizmu, aczkolwiek dodała, że szanuje osoby, które go praktykują. – To całkiem zabawne, że mnie tak nazywają. Nie praktykuję niczego poza czarami, a jedynym bogiem, do którego się modlę, jest wszechświat – stwierdziła w rozmowie amerykańskim czasopismem "Rolling Stone".

Jakie państwa wystąpią w finale Eurowizji 2024?

W pierwszym półfinale przeszły Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter"). QUIZ: Jak dobrze znasz Eurowizję?

W drugim zaś Łotwa (Dons, "Hollow"), Austria (Kaleen, "We Will Rave"), Holandia (Joost Klein, "Europapa"), Norwegia (Gåte, "Ulveham"), Izrael (Eden Golan, "Hurricane"), Grecja (Marina Satti, "Zari"), Estonia (5miinust, Puuluup z "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"), Szwajcaria (Nemo, "The Code"), Gruzja (Nutsa Buzaladze, "Firefighter") i Armenia (Ladaniva, "Jako"). Do finału automatycznie przeszła tzw. Wielka Piątka i gospodarz Eurowizji, czyli: Niemcy (Isaak "Always on the Run"), Wielka Brytania (Olly Alexander "Dizzy"), Włochy (Angelina Mango, "La Noia"), Francja (Slimane, "Mon amour"), Hiszpania (Nebulossa, "Zorra") oraz Szwecja (Marcus & Martinus, "Unforgettable").

Czytaj także: https://natemat.pl/555272,polska-prawica-oburzona-eurowizja-2024-chodzi-m-in-o-irlandie-i-finlandie