Władimir Putin odwołał Siergieja Szojgu, który od 2012 roku pełnił funkcję ministra obrony narodowej Rosji. Teraz na tym stanowisku ma go zastąpić Adriej Biełousow. Propagandysta od wielu lat doradzał rosyjskim premierom, jednak dotychczas zajmował się gospodarką. W oficjalnych przekazach Kreml tłumaczy, że decyzja była wywołała "otwartością na innowacje".

Władimir Putin odwołał Siergieja Szojgu. Zmiany na szczytach w Rosji. Fot. AFP / East News

Rada Federacji Rosyjskiej wydała oficjalny komunikat na kanale Telegram, w którym poinformowała o nadchodzących zmianach na szczytach władzy na Kremlu. Władimir Putin niespodziewanie postanowił wymienić ministra obrony Rosji.

Władimir Putin odwołał Siergieja Szojgu. Zmiany na szczytach w Rosji

Dotychczas funkcję tę pełnił Siergiej Szojgu. To on jest jedną z twarzy zbrodni wojennych w Ukrainie oraz poważnych błędów w wydaniu rosyjskich żołnierzy na froncie. Zastąpić go ma Adriej Biełousow.

W oficjalnym komunikacie Kreml zapewnia, że powodem tej zmiany jest otwarcie się na "innowacje i nowe idee".

To jednak nie koniec. Do kolejnej zmiany doszło na stanowisku sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Szojgu został skierowany właśnie na tę funkcję. W ten oto sposób zastąpi dotychczasowego sekretarza Nikołaja Patruszewa.

W związku z zaprzysiężeniem Putina na urząd prezydenta Rosji doszło też do mianowania nowego-starego premiera. Został nim ponownie Michaił Miszustin, który sprawuje tę funkcję od 2020 roku.

W gabinecie dyktatora znajdą się też: Władimir Kołokolcew w roli ministra spraw wewnętrznych, Aleksander Kurenkow w roli ministra obrony cywilnej i sytuacji nadzwyczajnych, Konstantin Chuychenko jako minister sprawiedliwości.

Siergiej Naryszkin został szefem Służby Wywiadu Zagranicznego. Federalną Służbę Bezpieczeństwa poprowadzi Aleksander Bortnikow.

Kim jest Siergiej Szojgu? Zaraz zastąpi go Andriej Biełousow

Jak pisaliśmy w naTemat, Szojgu to druga wojenna, najbardziej znienawidzona twarz Rosji. Propagandysta Putina pełnił funkcję ministra obrony od 2012. Został odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej.

Reżim wyróżnił go również aż 40 medalami za zasługi na rzecz ojczyzny. Jeszcze przed wojną Szojgu miał opinię doświadczonego polityka, człowieka Putina od zadań specjalnych i specjalisty od zarządzania kryzysowego.

Quiz: Jak dobrze znasz fakty z życia Władimira Putina? Sprawdź się!

Jego wizerunek nadszarpnęły m.in. poważne błędy wykonane w pierwszych fazach inwazji na Ukrainę. Kijów miał bowiem paść w ciągu kilku dób. Ostatecznie jednak Kreml nie tylko nie podbił swojego sąsiada, ale cały czas szarpie się o kilka wschodnich regionów.

Biełousow z kolej od 2020 roku pełnił funkcję pierwszego wicepremiera Rosji. Wcześniej, w latach 2012-2013 był ministrem rozwoju gospodarczego. Od wielu lat był doradcą między innymi premierów: Jewgienija Primakowa, Siergieja Stiepaszyna, Michaiła Kasjanowa czy Michaiła Fradkowa. Doradzał również samemu Putinowi w sprawach gospodarczych.