"Pan Kleks" z Funduszu Sprawiedliwości pogrąża Zbigniewa Ziobrę. Kim jest Tomasz Mraz?

Jakub Noch

C hoć od kilku miesięcy działają aż trzy różne komisje śledcze, naprawdę wielkie emocje wzbudziło dopiero to, co wydarzyło się na obradach zespołu ds. rozliczeń PiS, któremu przewodniczy Roman Giertych. To tam były dyrektor w Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz złożył publiczne zeznania obciążające Zbigniewa Ziobrę i jego najbliższych współpracowników. Kim jest człowiek, który uwagę Polaków przykuł nie tylko swoimi słowami, ale i... specyficzną stylizacją na "Pana Kleksa"?